In weiten Teilen der Hauptstadt sitzen Berlinerinnen und Berliner am Silvesterabend am Trockenen. Grund ist ein Rohrschaden in der Seestraße im Stadtteil Wedding, wie die Berliner Wasserbetriebe auf X mitteilten. Die Feuerwehr sprach von einem „massiven Wasserrohrbruch“.

In Häusern in Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg gebe es kein Leitungswasser, berichteten dpa-Reporterinnen und Reporter. Auch in Wedding und Moabit soll teilweise das Wasser ausgefallen sein. Unklar war, wie viele Haushalte in der Hauptstadt betroffen waren. Wegen der Silvester-Feierlichkeiten sind auch viele Touristen in der Stadt.

Auf Videos in sozialen Netzwerken sind Wassermassen zu sehen, die aus dem Boden sprudeln und Straßenzüge überschwemmen.

Von dem Wasserrohrbruch ist auch die Löschwasserversorgung betroffen. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Die Feuerwehr greife auf bestehende Reserven in Tanklöschfahrzeugen zurück, sagte er. „Das sind immer mehrere Tausend Liter.“ Es könne reagiert werden, wenn zum Beispiel eine Wohnung brenne.

Seit etwa 21 Uhr baue sich der Wasserdruck in weiten Teilen der betroffenen Bezirke wieder auf, hieß es am Abend schließlich von den Wasserbetrieben. "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Wasserversorgung bis Mitternach wieder hergestellt ist. Die Seestraße bleibt aber weiter gesperrt." Die Feuerwehr bat darum, keine Notrufe deswegen abzusetzen.