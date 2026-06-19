Donald Trump hält sich auch für einen genialen Baumeister, also wollte er mal kurz die Sache mit dem Reflecting Pool regeln. Der war ihm zu dreckig, die Demokraten können das halt nicht, da musste er ans Werk. Schön sauber sollte das Spiegelbecken vor dem Lincoln Memorial in Washington zum 250. Geburtstag der USA sein, so blau wie das Blau in der amerikanischen Fahne mit den weißen Sternen.
„Ich habe viele Schwimmbäder gebaut, wirklich sehr, sehr viele“, sagte der Präsident vor zwei Wochen. „Jedes Mal, wenn ich ein Bauprojekt realisiere, baue ich auch Schwimmbäder. Ich kenne mich mit Schwimmbädern sehr gut aus.“
Es handelt sich hier jedoch um keinen Swimmingpool, sondern um eine ungefähr 600 Meter lange Wasserfläche, in der vereinzelt Enten schwimmen und in dem sich ansonsten das Washington Monument spiegelt, der Obelisk. Jeder kennt die Fotos.
Der Reflecting Pool ist länger, als zum Beispiel das One World Center in New York hoch ist. Letzteres weiß man, seit Trump den Größenvergleich kürzlich anhand einer eigens gedruckten Schautafel präsentierte.
Die beauftragte Baufirma hatte kürzlich erst ein Schwimmbad in Trumps Golfklub repariert
Auf dem Bild darauf sah das Wasser des Reflecting Pool kristallklar aus wie in einem dieser Infinity Pools aus der Werbung. Trump versprach, dass es jetzt wieder tiefblau sei. Von einer Firma, die zuletzt ein Schwimmbad in einem seiner Golfklubs repariert hatte, war schließlich für mehr als 14 Millionen Dollar das Fundament abgedichtet und gestrichen worden. Ohne Ausschreibung, klar.
„Hundert Jahre“ könne das Material halten, sagte der Bauherr aus dem Weißen Haus. Es sei „dick, robust und flexibel und hat eine natürliche, wunderschöne Farbe: das Dunkelblau der amerikanischen Flagge“. Allerdings machen inzwischen weltweit Bilder die Runde und zeigen, dass das Wasser des Reflecting Pool nicht dunkelblau ist. Sondern grün. Algengrün.
Wer gerade nicht am Westende der National Mall spazieren geht, der Prachtmeile der US-Hauptstadt, der kann sich das sogar im Livestream ansehen. Da stehen jetzt Arbeitskräfte mit gelben Warnwesten an den Ufern und versuchen, mit langen Staubsaugern und Teleskopnetzen die Algen herauszufischen. Außerdem kippen sie eine Ladung Wasserstoffperoxid nach der anderen hinein.
Es ist eine Touristenattraktion und eine Fundgrube für alle, die an Trumps Talenten schon länger zweifeln. Den Autor Matt Viser vom Magazin The Atlantic zum Beispiel erinnert das Wasser statt an die Stars and Stripes gegenwärtig eher an die Uniformen der Nationalgarde, die in Trumps Auftrag auch hier wacht, an das Footballteam der Green Bay Packers, einen Schülerstreich oder den St. Patrick’s Day in Chicago.
Die Washington Post illustriert mit Luftaufnahmen, wie der Reflecting Pool seit der Renovierung immer grüner wird. Algenplagen dort sind nicht neu, das war ja eines der Probleme, die Trump im Handstreich beseitigen wollte. Aber jetzt ist es eine der größten Algenplagen seit Jahren. Jedenfalls sah es bis zuletzt so aus. Fachleute wissen auch, warum das so ist.
Der Umbau des Wasserbeckens erfolgte in Vorbereitung auf die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag rund um den 4. Juli. Die Wochen im Frühsommer zählen hier für gewöhnlich zu den wärmsten des Jahres. Es ist heiß und schwül in D. C., ideal für Algen. Kältere Zeiten wären für solche Manöver günstiger gewesen, das Dunkelblau am Boden scheint die Hitze noch zu verstärken. Und der Klimawandel, den der Präsident für linken Schwindel hält, kommt der Reinheit auch nicht entgegen.
Ein vergoldeter Ballsaal, ein Triumphbogen – aber gerade kommen die Projekte nicht voran
Der Unfall passt zu Trumps weiteren Eingriffen in seiner Umgebung. Den traditionellen Ostflügel des Weißen Hauses, genannt „House of the People“, ließ er abreißen. Dafür soll ein vergoldeter Ballsaal entstehen, außer mit Sponsorenmillionen auch mit Steuergeld, bisher ist es eine Baulücke. Und gegen Trumps geplanten Triumphbogen zwischen Nationalfriedhof und Lincoln Memorial wird protestiert.
Den Kampf gegen die Algen im Reflecting Pool setzen seine Reinigungstruppen derweil mit Nanoblasen-Ozontechnologie fort und hoffen, dass aus Grün irgendwie Blau wird.