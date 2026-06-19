Donald Trump hält sich auch für einen genialen Baumeister, also wollte er mal kurz die Sache mit dem Reflecting Pool regeln. Der war ihm zu dreckig, die Demokraten können das halt nicht, da musste er ans Werk. Schön sauber sollte das Spiegelbecken vor dem Lincoln Memorial in Washington zum 250. Geburtstag der USA sein, so blau wie das Blau in der amerikanischen Fahne mit den weißen Sternen.

„Ich habe viele Schwimmbäder gebaut, wirklich sehr, sehr viele“, sagte der Präsident vor zwei Wochen. „Jedes Mal, wenn ich ein Bauprojekt realisiere, baue ich auch Schwimmbäder. Ich kenne mich mit Schwimmbädern sehr gut aus.“

Es handelt sich hier jedoch um keinen Swimmingpool, sondern um eine ungefähr 600 Meter lange Wasserfläche, in der vereinzelt Enten schwimmen und in dem sich ansonsten das Washington Monument spiegelt, der Obelisk. Jeder kennt die Fotos.

Ein Spiegel, 31 500 Quadratmeter groß: der Reflecting Pool in der US-Hauptstadt. John McDonnell/AP Photo

Der Reflecting Pool ist länger, als zum Beispiel das One World Center in New York hoch ist. Letzteres weiß man, seit Trump den Größenvergleich kürzlich anhand einer eigens gedruckten Schautafel präsentierte.

Größenvergleiche mit Schautafeln sind eine Lieblingsdisziplin des US-Präsidenten. Alex Brandon/AP

Die beauftragte Baufirma hatte kürzlich erst ein Schwimmbad in Trumps Golfklub repariert

Auf dem Bild darauf sah das Wasser des Reflecting Pool kristallklar aus wie in einem dieser Infinity Pools aus der Werbung. Trump versprach, dass es jetzt wieder tiefblau sei. Von einer Firma, die zuletzt ein Schwimmbad in einem seiner Golfklubs repariert hatte, war schließlich für mehr als 14 Millionen Dollar das Fundament abgedichtet und gestrichen worden. Ohne Ausschreibung, klar.

WASHINGTON, DC - JUNE 05: The Lincoln memorial Reflecting Pool is partially filled with water on June 05, 2026 in Washington, DC. Painting the landmark pool is part of President Donald Trump's effort to repair Washington landmarks in for preparation the country’s 250th birthday this summer. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

WASHINGTON, DC - MAY 28: Workers use pressurized hoses to spray blue paint onto the bottom of the Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall on May 28, 2026 in Washington, DC. Painting the landmark is part of President Donald Trump's effort to repair Washington landmarks in for preparation the country’s 250th birthday this summer. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

„Hundert Jahre“ könne das Material halten, sagte der Bauherr aus dem Weißen Haus. Es sei „dick, robust und flexibel und hat eine natürliche, wunderschöne Farbe: das Dunkelblau der amerikanischen Flagge“. Allerdings machen inzwischen weltweit Bilder die Runde und zeigen, dass das Wasser des Reflecting Pool nicht dunkelblau ist. Sondern grün. Algengrün.

WASHINGTON, DC - JUNE 16: A U.S. National Park Service employee uses a vacuum pump to clean algae off the bottom of the newly repainted Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall on June 16, 2026 in Washington, DC. The Trump Administration spent $16 million on a no-bid contract to have the bottom of the pool painted 'American flag blue' and the seams resealed as part of an effort to repair Washington landmarks in for preparation the country’s 250th birthday this summer. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Suchbild: In dieser flecktarnfarbigen Brühe schwimmt ein Entenküken. Wer findet es? Eric Lee/Reuters

Paint peels from the bottom of the Lincoln Memorial Reflecting Pool after recent renovations following a directive from U.S. President Donald Trump to paint it blue ahead of the 250th anniversary of U.S. Independence, in Washington, D.C., U.S., June 18, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon Annabelle Gordon/REUTERS

Wer gerade nicht am Westende der National Mall spazieren geht, der Prachtmeile der US-Hauptstadt, der kann sich das sogar im Livestream ansehen. Da stehen jetzt Arbeitskräfte mit gelben Warnwesten an den Ufern und versuchen, mit langen Staubsaugern und Teleskopnetzen die Algen herauszufischen. Außerdem kippen sie eine Ladung Wasserstoffperoxid nach der anderen hinein.

Ob man mit solchen Riesenpoolnetzen gegen die Algenplage ankommt? Rahmat Gul/AP

Mitglieder des Nationalpark-Service fischen im Trüben. Brendan Smialowski/AFP

Es ist eine Touristenattraktion und eine Fundgrube für alle, die an Trumps Talenten schon länger zweifeln. Den Autor Matt Viser vom Magazin The Atlantic zum Beispiel erinnert das Wasser statt an die Stars and Stripes gegenwärtig eher an die Uniformen der Nationalgarde, die in Trumps Auftrag auch hier wacht, an das Footballteam der Green Bay Packers, einen Schülerstreich oder den St. Patrick’s Day in Chicago.

Die Washington Post illustriert mit Luftaufnahmen, wie der Reflecting Pool seit der Renovierung immer grüner wird. Algenplagen dort sind nicht neu, das war ja eines der Probleme, die Trump im Handstreich beseitigen wollte. Aber jetzt ist es eine der größten Algenplagen seit Jahren. Jedenfalls sah es bis zuletzt so aus. Fachleute wissen auch, warum das so ist.

Veralgung in sechs Schritten: Zwischen dem ersten und dem letzten Bild liegen knapp sieben Wochen. Die Luftaufnahmen datieren vom 2. und 28. Mai sowie vom 7., 12., 16. und 18 Juni. Ken Cedeno/ Kylie Cooper/Annabelle Gordon/Eric Lee/Evan Vucci/Annabelle Gordon/Reuters

Der Umbau des Wasserbeckens erfolgte in Vorbereitung auf die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag rund um den 4. Juli. Die Wochen im Frühsommer zählen hier für gewöhnlich zu den wärmsten des Jahres. Es ist heiß und schwül in D. C., ideal für Algen. Kältere Zeiten wären für solche Manöver günstiger gewesen, das Dunkelblau am Boden scheint die Hitze noch zu verstärken. Und der Klimawandel, den der Präsident für linken Schwindel hält, kommt der Reinheit auch nicht entgegen.

Ein vergoldeter Ballsaal, ein Triumphbogen – aber gerade kommen die Projekte nicht voran

Der Unfall passt zu Trumps weiteren Eingriffen in seiner Umgebung. Den traditionellen Ostflügel des Weißen Hauses, genannt „House of the People“, ließ er abreißen. Dafür soll ein vergoldeter Ballsaal entstehen, außer mit Sponsorenmillionen auch mit Steuergeld, bisher ist es eine Baulücke. Und gegen Trumps geplanten Triumphbogen zwischen Nationalfriedhof und Lincoln Memorial wird protestiert.

Den Kampf gegen die Algen im Reflecting Pool setzen seine Reinigungstruppen derweil mit Nanoblasen-Ozontechnologie fort und hoffen, dass aus Grün irgendwie Blau wird.