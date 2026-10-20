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Volksfest in StuttgartRätsel um 1,7 Millionen verschwundene Wasen-Besucher

Lesezeit: 3 Min.

Sieht doch gar nicht mal so leer aus: Wasen-Auftakt am 25. September.
Sieht doch gar nicht mal so leer aus: Wasen-Auftakt am 25. September.
Foto: Marijan Murat/dpa

Während die Münchner Wiesn einen Besucherrekord meldete, verlor der Cannstatter Wasen dramatisch an Zuspruch:  40 Prozent weniger Gäste. Die Verantwortlichen in Stuttgart machten sich auf die Suche – und haben einen Verdacht.

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Eigentlich wollte Guido von Vacano den Cannstatter Wasen noch größer machen. Fünf Millionen Besucher, das war die Marke, die sich der neue Geschäftsführer der Stuttgarter Veranstaltungsgesellschaft für die kommenden zehn Jahre vorgenommen hatte. Doch jetzt muss er die Ziele nach nur wenigen Monaten im Amt deutlich nach unten korrigieren. Denn dem Diplom-Ökonomen sind bei seinem ersten Wasen in neuer Funktion gewissermaßen 1,7 Millionen Besucher abhandengekommen. Zumindest in der Statistik.

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