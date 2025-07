Eine Gruppe Wanderer marschiert in Wehrmachtsuniformen und mit Hakenkreuzen durch die Schweizer Alpen – und die Polizei kann nichts dagegen tun. Nationalsozialistische Symbole sind in der Schweiz nicht strafbar. Das ändert sich aber bald.

Von Nicolas Freund, Zürich

Die Schweiz ist diesen Sommer ein besonders beliebtes Touristenziel. Wegen der Fußball-EM der Frauen übernachten in den Städten noch mehr Menschen als sonst und in den Schmalspurbahnen, die in die Bergregionen fahren, sitzen derzeit viele Japaner, Chinesen und Inder. Sie kommen wegen der „günstigen“ Uhren und der Alpen. Manchen von ihnen möchten auch gerne einmal echten Schnee sehen. So weit, so normal. Dann gibt es derzeit aber auch noch Touristen, die aus etwas anderen Gründen in die Schweiz kommen.