Das Transportschiff mit dem vor Wismar in Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Buckelwal hat nach tagelanger Reise nun fast die Nordsee erreicht. Laut dem Schiffsortungsdienst Vesselfinder befand sich die Fortuna B, die die sogenannte Barge mit dem Wal zieht, am frühen Morgen etwa elf Seemeilen (rund 20 Kilometer) vom nördlichsten Punkt Dänemarks entfernt, der Meerenge von Skagerrak.

Derzeit peitschen starke Winde die Nordsee auf. Die Wellen sind bis zu zwei Meter hoch. Wie mehrere Medien berichten, musste der Verband, der den tonnenschweren Meeressäuger begleitet, abdrehen. Mit verminderter Geschwindigkeit fährt der Wal-Transport nun wieder in Richtung Süden, raus aus dem Sturmgebiet.

Nach Plänen der privaten Initiative, die für den Transport verantwortlich ist, soll der Wal schließlich ausgesetzt werden. Wo genau, steht noch nicht fest. Experten des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund warnen vor einem Abladen des Buckelwals im offenen Meer. Dies berge die Gefahr, dass der Meeressäuger ertrinke. „Es ist sehr geschwächt und findet im offenen Meer keine Möglichkeit, sich abzulegen.“ Von einer Rettung des Wales könne erst dann gesprochen werden, wenn er sich selbstständig und dauerhaft auf seiner gewöhnlichen Route im Nordatlantik bewege, selbstständig fresse und sein Gesundheitszustand besser werde, heißt es weiter.

Sollte das Tier nach der Aktion abermals stranden, würden ihm die dänischen Behörden wohl nicht helfen. Das dänische Umweltministerium teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass man gestrandete Meeressäugetiere prinzipiell nicht rette. Strandungen seien „ein natürlich vorkommendes Phänomen“ und Wale sollten generell „nicht durch menschliches Eingreifen gerettet oder gestört“ werden.