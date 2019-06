8. Juni 2019, 20:47 Uhr Kasseler Regierungspräsident Polizei nimmt Verdächtigen im Fall Lübcke in Gewahrsam

Der Mann soll in einer privaten Beziehung zu dem 65 Jahre alten CDU-Politiker gestanden habe.

Verbindungen in Rechtsextreme Kreise bestünden nicht, so die Polizei.

Weitere Informationen werden vielleicht am späteren Abend, vermutlich aber erst im Lauf des Pfingstsonntags erwartet.

Von Susanne Höll

Im Fall des bislang rätselhaften gewaltsamen Todes des nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Es handele sich um einen Mann, der in privaten Beziehungen zu dem 65 Jahre alten CDU-Politikers gestanden habe, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel. Eine Beziehung zu rechtsextremen Kreisen bestehe in dieser Sache nicht, hieß es.

Details wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen, mit Rücksichtnahme auf den Verdächtigen und die Ermittlungen insgesamt. "Es ist Vorsicht geboten, wir erhoffen uns Informationen von dem Mann", sagte der Polizeisprecher. Weitere Informationen würden vielleicht am späteren Abend, vermutlich aber erst im Lauf des Pfingstsonntags erwartet. Einen Haftbefehl gab es am früheren Samstagabend nicht.

Ermittler wollten keine Spekulationen aufkommen lassen

Der über die Grenzen Nordhessen geschätzte Lübcke war in der Nacht zum Sonntag vergangener Woche leblos auf der Terrasse seines Hauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha leblos aufgefunden worden. Er hatte eine Schusswunde am Kopf. Sein Tod hatte mannigfaltige Spekulationen ausgelöst, die Ermittler hielten eine politisches Motiv aber auch einen persönliche Rache für denkbar.

Die Behörden hatten sich jedoch schon kurz nach der Tat bemüht, Spekulationen über eine politisch motivierten Gewaltakt zu entkräften. Der langjährige Regierungspräsident war nach dem Flüchtlingsstrom 2015 zuständig für die Unterbringung von Schutzsuchenden, hatte diese Aufgabe gemeistert und sich in Diskussionen stets für die Rechte der Asylbewerber eingesetzt. Er war seinerzeit deshalb beschimpft und bedroht worden. Die Präsidentin des hessischen Landeskriminalamts, Sabine Thurau, hatte kurz nach der Tat erklärt, es gebe keine bislang Hinweise auf eine fremdenfeindlichen Gewalttäter.

Zahlreiche Hinweise nach Fernsehsendung

Die Polizei, die mit 50 Beamten einer Sonderkommission nach dem oder den Tätern fahndet, hatte noch in dieser Woche über Aufrufe und die ZDF-Fahndungs-Sendung ´´XY ungelöst`` die TV-Sendung um Hinweise aus der Bevölkerung über die Geschehnisse in der Tatnacht gebeten.

Knapp 100 Rückmeldungen sollen eingegangen sein. Erfahrene hessische Strafverfolger hatten in der vergangenen Woche die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem gewaltsamen Tod von Lübcke um eine sogenannte Beziehungstat handelt, bei der Täter und Opfer sich kennen.