4. August 2019, 00:49 Uhr Texas Schüsse in Walmart-Filiale in El Paso - viele Tote befürchtet

Bluttat in Texas: Besucher des Einkaufszentrums in El Paso verlassen mit erhobenen Händen das Gebäude.

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Walmart-Filiale in der texanischen Stadt El Paso sind am Samstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt.

Ein Verdächtiger befindet sich in Gewahrsam - bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 21-Jährigen handeln.

Die Hintergründe sind bislang unklar.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas hat es am Samstag Tote und Verletzte gegeben. Die Behörden wollten sich zunächst nicht zu konkreten Zahlen äußern. Es sind aber offenbar viele Tote zu befürchten. Die Nachrichtenagentur AP meldet unter Bezugnahme auf einen Behördenvertreter, mindestens 15 Menschen seien getötet worden. CNN berichtet unter Berufung auf Krankenhaussprecher von mehr als 20 Verwundeten. Der texanische Vize-Gouvernour Dan Patrick sagte dem Fernsehsender Fox News: "Wir haben zwischen 15 und 20 Opfer, die Zahl der Toten kennen wir nicht."

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagvormittag (Ortszeit) nahe der "Cielo Vista Mall" in El Paso, einer Stadt an der Grenze zu Mexiko. Die tödlichen Schüsse fielen in einer Filiale der Supermarktkette Walmart. Fox News zufolge war das Ladengeschäft zum Zeitpunkt mit 3000 Besuchern und 100 Mitarbeitern fast ausgelastet.

Mindestens eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Amerikanischen Medien zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen 21-Jährigen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Auch das FBI gab via Twitter bekannt, an dem Einsatz beteiligt zu sein. Bilder einer Überwachungskamera im Eingangsbereich des Walmarts deuten auf eine geplante Gewalttat hin: Die Aufnahmen zeigen einen Mann mit kurzen, braunen Haaren in heller Cargohose und dunklem T-Shirt. Er hält ein Gewehr im Anschlag und trägt Ohrenschützer.

Trump meldet sich via Twitter

Sowohl der US-Präsident Donald Trump als auch der texanische Gouvernour Greg Abbott kommentierten den Vorfall auf Twitter: Während Abbott den Ersthelfern dankte, versprach Trump die volle Unterstützung der Regierung und nannte die Tat "schlimm". Auch Dee Margo, der Bürgermeister der 700 000-Einwohner-Stadt El Paso, wandte sich über den Kurznachrichtendienst an die Öffentlichkeit: Er und seine Frau seien "am Boden zerstört" von den tragischen Ereignissen, schrieb er.

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke, der die Stadt El Paso im US-Repräsentantenhaus vertrat, zeigte sich am Rande einer Wahlkampfveranstaltung schockiert. Der Vorfall zerstöre jede Illusion, dass Fortschritte im Kampf gegen Waffengewalt unvermeidbar seien. O'Rourke cancelte kurz nach Bekanntwerden der Gewalttat weitere Termine und machte sich auf den Weg zurück in seine Heimatstadt.

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.