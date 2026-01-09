Am Kino neben der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana hängen noch die Filmplakate. Auch für den neuesten Teil der „Avatar“-Reihe, Untertitel: „De feu et de cendres“. „Von Feuer und Asche“, ausgerechnet. Niemand hat es abgehängt, auch nicht eine Woche nach der Brandkatastrophe in der Bar, bei der 40 Menschen ihr Leben verloren und 116 verletzt wurden. Aber in Crans-Montana haben sie nun mal gerade größere Probleme als ein bisschen mangelndes Feingefühl.