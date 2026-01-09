Zum Hauptinhalt springen

SchweizWenn der Ruf eines ganzen Landes auf dem Spiel steht

Menschen legen eine Schweigeminute ein, während sie auf einem Großbildschirm die Trauerfeier für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana verfolgen.
Menschen legen eine Schweigeminute ein, während sie auf einem Großbildschirm die Trauerfeier für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana verfolgen. (Foto: Alessandro Della Valle/Keystone/dpa)

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana muss der Barbetreiber in U-Haft. Doch im Zentrum der Vorwürfe steht das ganze Wesen des an Skandalen reichen Kantons Wallis.

Von Nicolas Freund, Crans-Montana/Zürich

Am Kino neben der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana hängen noch die Filmplakate. Auch für den neuesten Teil der „Avatar“-Reihe, Untertitel: „De feu et de cendres“. „Von Feuer und Asche“, ausgerechnet. Niemand hat es abgehängt, auch nicht eine Woche nach der Brandkatastrophe in der Bar, bei der 40 Menschen ihr Leben verloren und 116 verletzt wurden. Aber in Crans-Montana haben sie nun mal gerade größere Probleme als ein bisschen mangelndes Feingefühl.

