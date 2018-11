8. November 2018, 07:33 Uhr "Walk of Fame" in Hollywood 9404 Dollar und 46 Cent für Trumps kaputten Stern

Ein Gericht in Los Angeles hat den Mann verurteilt, der im Juli den Stern von Donald Trump auf dem "Walk of Fame" zerstört hat.

Austin Mikel Clay muss unter anderem die Reparaturkosten von über 9400 Dollar zahlen und sich einer Therapie unterziehen.

Clay hatte sich aus Protest über die Politik des US-Präsidenten mit einer Spitzhacke über den Stern her gemacht.

Irgendwann war es dann genug. Austin Mikel Clay hatte viele Ausfälle seines Präsidenten ertragen. Die Angriffe auf den Klimaschutz. Seinen Umgang mit Wladimir Putin. Doch als der Oberbefehlshaber der USA beschloss, Kinder von illegalen Einwanderern an der Grenze zu Mexiko von ihren Familien zu trennen, war für Clay seine persönliche Grenze erreicht. Er schnappte sich eine Spitzhacke, machte sich auf zum berühmten "Walk of Fame" in Hollywood - und zertrümmerte den Stern von Donald Trump. Dafür ist der 24-Jährige jetzt verurteilt worden.

Wie die Staatsanwaltschaft von Los Angeles mitteilte, muss Clay für seine im Juli begangene Tat 9404 Dollar und 46 Cent an die Handelskammer von Hollywood zahlen. Exakt so viel hat dem Gericht zufolge die Reparatur des Sterns gekostet. Der Richter verurteilte den jungen Mann außerdem zu 20 Tagen Sozialarbeit und ordnete eine Therapie an. Er steht drei Jahre lang unter Bewährungsauflagen. Den einen Tag im Bezirksgefängnis, zu dem Clay ebenfalls verurteilt wurde, hat er bereits abgesessen.

"Er war der Meinung, dem Volk der Vereinigten Staaten wirklich einen Dienst zu erweisen", zitiert die New York Times den Anwalt des Angeklagten. Er habe gedacht, in einem "Akt der Güte" zu handeln. Dem Trump-Gegner, der das Motiv für seine Tat in einem Youtube-Video selbst erklärte, drohten zunächst bis zu drei Jahre Haft. Er hatte sich jedoch selbst der Polizei gestellt und vor Gericht seine Schuld eingeräumt. Dafür gab es eine mildere Strafe. Ein Mann, der bereits zwei Jahre zuvor den Stern zerstört hatte, kam mit einer ähnlichen Strafe davon, verursachte aber nur einen Schaden von etwa 4400 Dollar, schreibt die New York Times.

Wer einmal einen Stern hat, der behält ihn auch

Und auch wenn sich in Zukunft jemand über den Stern des US-Präsidenten hermachen sollte, wird er wohl bald darauf repariert sein. Die Times zitiert den Chef der für den "Walk of Fame" zuständigen Handelskammer, Leron Gubler, wonach das Gremium grundsätzlich keine Sterne von in Ungnade gefallenen Prominenten entferne. Man habe eine Verantwortung, die Geschichte des berühmten Gehsteigs zu bewahren, hieß es von der Kammer, als eine Petition vor drei Jahren forderte, den Stern von Bill Cosby zu entfernen. Der ehemalige US-Fernsehstar ist mittlerweile wegen sexueller Übergriffe zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Ein Stern auf dem "Walk of Fame" ist im Übrigen nicht wirklich eine Auszeichnung, die man sich verdient - sondern eher eine Art Statussymbol, für das viel Geld fließt, oft aus den Taschen eines Sponsors. Trump bekam seinen Stern im Jahr 2007 für seine Show "The Apprentice" für etwa 20 000 Dollar. Ein Schnäppchen, im Vergleich zu den heutigen Preisen: Aktuell kostet ein Stern der New York Times zufolge nämlich doppelt so viel.