Der bekannte Walfanggegner und Umweltaktivist Paul Watson wird nach Monaten in dänischem Gewahrsam nicht an Japan ausgeliefert. Das hat das dänische Justizministerium entschieden. Watson, der die kanadische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, war im Juli wegen eines von Japan ausgestellten internationalen Haftbefehls in der grönländischen Hauptstadt Nuuk festgenommen worden, nachdem er den dortigen Hafen mit dem Schiff John Paul DeJoria angelaufen hatte. Seither befindet er sich auf Grönland in Gewahrsam, seine Zeit dort wurde immer wieder verlängert, während unklar blieb, ob er nach Japan ausgeliefert wird. Grönland ist weitgehend autonom, zählt aber offiziell zum Königreich Dänemark. Die letzte Entscheidung über die Auslieferung lag damit beim dänischen Justizministerium.