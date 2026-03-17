Italiens berühmteste Familie ist nun also auch beim Senatspräsidenten eingeladen, der Nummer zwei im Staat. Er werde die Eltern der „Waldfamilie“ begrüßen, sagte Ignazio La Russa in einem Video auf Social Media. Seit Monaten verfolgt das Land jede noch so kleine Entwicklung rund um die australisch-britische Familie, die ein Aussteigerleben in den Abruzzen führte. Bis die italienischen Behörden im November die drei Kinder in Obhut nahmen. Denn die Familie lebte nicht nur im Einklang mit der Natur, mit frischer Luft und eigenen Tieren. Sondern auch ohne Strom und fließend Wasser, ohne Schule und ohne regelmäßige Arztbesuche.