Interview von Violetta Simon

Kanada erlebt die schlimmste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen, mehr als 13 Millionen Hektar sind verbrannt - das ist eine Fläche, die größer ist als die komplette Waldfläche in Deutschland. In Yellowknife, der Hauptstadt der Nordwest-Territorien, riefen die Behörden die 20 000 Einwohner auf, bis Freitagmittag die Stadt zu verlassen, weil sich von ringsumher Flammen auf die Häuser zubewegten. In Europa brennt es aktuell auf der Kanaren-Insel Teneriffa, 3000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, und auch in Deutschland gilt in einigen Regionen erhöhte Waldbrandgefahr. Wie ließe es sich verhindern, dass immer wieder Feuer ausbrechen? Oder besser: Ließe sich das überhaupt verhindern? Ein Gespräch mit dem Forstwissenschaftler Alexander Held vom European Forest Institute (EFI), einem der führenden Waldbrandexperten in Deutschland.