Das Park Fire ist jetzt schon das fünftgrößte in der Geschichte Kaliforniens – und es dürfte noch bis in den Herbst hinein brennen. Grund dafür ist die Kombination aus Wind und Hitze, die wie ein Brandbeschleuniger wirkt.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ein Mann bleibt mit seinem Auto am Rand einer Landstraße in Nordkalifornien im hohen Gras stecken. Er versucht, das Fahrzeug mit raschen Vor- und Rückwärtsbewegungen zu befreien. Aus noch unbekannten Gründen beginnt das Auto zu brennen. Der Mann schiebt sein Fahrzeug eine 20 Meter tiefe Schlucht hinab. Innerhalb weniger Sekunden steht eine Fläche von mehreren Fußballfeldern in Flammen. Die Leute in der Nähe, die im Bidwell Park wandern oder im Aligator Hole baden, fliehen vor dem Feuer.