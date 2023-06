© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Seit Montagnachmittag wüten zwei große Waldbrände im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns. Ein Dorf mit rund 160 Einwohnern musste am Abend evakuiert werden. Am Dienstag will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig vor Ort ein Bild von der Lage machen.