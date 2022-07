Waldbrände:"Katastrophe. Hier brennt alles."

In Brandenburg und Sachsen stehen Wälder in Flammen, Bewohner naher Ortschaften müssen evakuiert werden. Trockene Böden, die Hitze, aber vor allem starke Winde erschweren die Arbeit der Feuerwehr.

Von Jan Heidtmann, Berlin, und Iris Mayer, Leipzig

Es sind apokalyptisch anmutende Bilder, die diese Brände im Osten Deutschlands produzieren. In der hinteren Sächsischen Schweiz steigen Hunderte Meter hohe Rauchsäulen inmitten des Nationalparks auf; im südlichen Brandenburg wiederum umringen Flammen ein Dutzend Windrädern in einem Wald. Nahe des Ortes Kölsa verschwinden Feuerwehrwagen in den dichten Rauchschwaden; nicht weit entfernt frisst sich eine Flammenwand immer näher an eine Anlage zur Ferkelaufzucht heran. Viele der Tiere ersticken oder verbrennen jämmerlich. Das Feuer sei "sehr dynamisch", sagt Philipp Haase, stellvertretender Waldbrandschutzbeauftragter Brandenburgs.

Es sind die bislang größten Waldbrände in diesem Jahr, vor allem, was Brandenburg betrifft. "Katastrophe. Hier brennt alles. Hunderte Einsatzkräfte vor Ort. Lage völlig außer Kontrolle", schrieb die Feuerwehr der nahen Stadt Falkenberg/Elster noch am späten Montagabend auf Facebook. Seitdem hat sich der Brand auf 850 Hektar Wald ausgeweitet, als Fußballfelder gerechnet wären das um die 1200.

Detailansicht öffnen Zwischen den Windrädern ziehen Rauchschwaden des Feuers empor. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Der Landkreis Elbe-Elster hat eine sogenannte Großschadenslage ausgerufen und holte Feuerwehrleute aus dem gesamten Bundesland zusammen. 350 Einsatzkräfte kämpften derzeit gegen die Flammen, heißt es beim Landkreis. Sieben von ihnen seien dabei verletzt worden. Gegen zehn Uhr am Dienstagmorgen trafen zusätzlich zwei Hubschrauber der Bundeswehr ein, die das Feuer aus der Luft löschen sollen. Da sie jeweils 5000 Liter Wasser aufnehmen müssen, wurde dafür ein Badesee in einem nahen Erholungsgebiet gesperrt.

Detailansicht öffnen SZ-Karte: saru; Quelle: NASA FIRMS2 (Foto: sz-grafik)

Dramatisch ist die Lage vor allem für die Menschen in den umliegenden Orten. Rund 700 Einwohner in Rehfeld und Kölsa sind bereits in Sicherheit gebracht worden. Sollte sich das Feuer weiter ausbreiten, müsste auch der Ort Lönnewitz geräumt werden. "Alles steht und fällt mit der Wetterlage", sagt Kreissprecher Torsten Hoffgaard. Die Vorhersage verheißt nichts Gutes, es wird erwartet, dass der Wind wieder zunehme und das Feuer weiter anfachen könnte.

Mehrere Brandbeschleuniger: Trockenheit, Hitze und starker Wind

In Brandenburgs Wäldern hat es in diesem Jahr schon mehr als 380 Mal gebrannt. Doch die dabei verwüstete Fläche ist insgesamt kaum größer als die nun vom Brand betroffene. "Das Feuer hat eine sehr massive Ausbreitung", sagt der Brandschutzbeauftragte Haase. Der Grund dafür sei, dass mehrere Brandbeschleuniger aufeinanderträfen: trockene Böden, Hitze und Starkwinde. Wenn dies alles zusammenkomme, so Haase, "dann kriegen sie ein Feuer kaum noch eingedämmt". Die Bekämpfung dieses Brandes werde noch Tage dauern.

Aber nicht nur in Brandenburg, auch im angrenzenden Sachsen wüten die Feuer. Dort fressen sich die Flammen bereits seit Sonntagabend durch die Böhmische und die Sächsische Schweiz. Am Dienstag rief der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Gebiet um das Ausflugsziel Bad Schandau Katastrophenalarm aus: "Wir bitten dringend Gäste, Touristen und Wanderer darum, das Gebiet der Hinteren Sächsischen Schweiz zu meiden, um die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit nicht zu behindern", teilte die Behörde am Vormittag mit.

Detailansicht öffnen Der tschechische Nationalpark Böhmische Schweiz, an der Grenze zu Sachsen, steht in Flammen. (Foto: Robert Michael/dpa)

Auf tschechischer Seite brannten beim beliebten Touristenort Hřensko 30 Hektar Wald, die Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Im nahegelegenen Dorf Mezná wurden mehrere Häuser durch das Feuer zerstört. In der Nacht zum Dienstag wurden im Grenzgebiet 70 Kinder und Erzieher aus einem Ferienlager in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand.

Nach Angaben des Landratsamts in Pirna sind seit Montagnachmittag in der Region 250 Einsatzkräfte am Werk, die von Hubschraubern der Landes- und der Bundespolizei unterstützt werden, zusätzlich sind zwei Wasserwerfer der Polizei im Einsatz. Am Großen Winterberg gab es mehrere Brandherde, die Löscharbeiten waren wegen des unwegsamen Gebietes besonders schwierig. Marc Henkenjohann betreibt genau dort einen Imbiss für Wanderer und macht sich große Sorgen. Vor allem, weil er selbst gerade nichts tun kann. "Es scheint wirklich ernst zu sein", sagt er der SZ am Telefon aus dem Urlaub in Mallorca, "ich erreiche einfach niemanden beim Landkreis". So bleibe ihm nur, zu hoffen, dass die Feuerwehren die Lage bald in den Griff bekämen.