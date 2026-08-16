Wegen des enormen Waldbrandes im Hohen Venn haben die Behörden eine Evakuierung in Teilen der nordrhein-westfälischen Stadt Monschau angeordnet. „Die aktuelle Entwicklung des Brandgeschehens im Hohen Venn erfordert eine sofortige Evakuierung folgender Straßenzüge in Kalterherberg: Ruitzhof und Geisberg“, teilte die Stadt Monschau auf ihrer Internetseite mit. Die Häuser seien sofort zu verlassen, hieß es. Eine Notunterkunft sei in der Sekundarschule in Simmerath eingerichtet worden. Betroffen seien 17 Häuser und maximal 30 Menschen.

Die belgischen Behörden haben zudem zur Bekämpfung des größten Waldbrandes in der Geschichte des Landes Einsatzkräfte aus Deutschland angefordert. Die Unterstützung sei bereits angelaufen, teilte die Städteregion Aachen mit. Die Einsatzkräfte sollen bei Küchelscheid eingesetzt werden, einem belgischen Nachbarort Monschaus, wie ein Sprecher Monschaus sagte. Derzeit würden die für den grenzüberschreitenden Einsatz vorgesehenen Kräfte gesammelt.

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Auch in Deutschland gibt es derzeit aber weitere Waldbrände. Gute Nachrichten kommen dabei aus Rheinland-Pfalz. Ein Waldbrand im Westerwald bedroht nicht mehr unmittelbar Wohngebäude. „Durch unsere Maßnahmen konnte eine Ausbreitung Richtung Bebauung verhindert werden“, sagte Björn Jestrimsky, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Altenkirchen.

Betzdorf-Gebhardshain: Ein Hubschrauber nimmt Wasser auf. Sascha Ditscher/dpa

Gebhardshain liegt etwa 60 Kilometer östlich von Bonn in einer waldreichen Mittelgebirgsregion in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Jestrimsky sprach jedoch auch davon, dass sich der Brand weiter in Richtung Wald ausbreite. „Wir haben uns gewisse Ziele gesetzt, wo wir das Feuer letzten Endes abfangen werden. Bis dahin lassen wir es derzeit kontrolliert brennen“, erläuterte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. Zuvor waren Anwohner einer Straße aufgefordert worden, ihre Häuser sofort zu verlassen. Von dieser ursprünglichen Evakuierung waren 20 Familien betroffen, wie eine Sprecherin der Verbandsgemeindeverwaltung mitteilte.

Das Feuer hatte sich zunächst bis auf rund 20 Meter an die ersten Häuser heran gefressen. Rund 300 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Auch Landwirte unterstützten mit Wasserfässern. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz, ein Dritter wurde angefordert.

Derweil hat sich die Lage im nordrhein-westfälischen Hürtgenwald ebenfalls weiter entspannt. Der dortige Waldbrand sei unter Kontrolle, sagte Landrat Ralf Nolten (CDU).

In Baden-Württemberg hatte die Feuerwehr am Wochenende mit kleineren Bränden zu tun. Aktuell brennt bei Schramberg im Landkreis Rottweil eine etwa zwei Hektar große Waldfläche. Wegen der Wetterlage und des starken Windes rechnen die Einsatzkräfte mit einer schnellen Ausbreitung des Brandes, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis Rottweil und darüber hinaus seien mit 32 Fahrzeugen und mehr als 160 Kräften vor Ort.

Einsatzkräfte sind auch in Unterfranken alarmiert worden. In Waldaschaff brannte es laut Feuerwehr auf etwa 29 Hektar. Es handele sich um einen Flächenbrand, der in den angrenzenden Wald gezogen sei, sagte Markus Fischer, Kreisbrandmeister im Landkreis Aschaffenburg. Drei Polizeihubschrauber warfen bei dem Einsatz am Samstag Löschwasser ab. 600 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Rund 400 Einsatzkräfte kämpfen aktuell im saarländischen Landkreis Neunkirchen gegen einen sich ausbreitenden Waldbrand. „Nach aktuellen Vermessungen mit einer Drohne sind rund sechs Hektar Waldfläche betroffen“, teilte das saarländische Innenministerium mit. Innenminister Reinhold Jost habe sich vor Ort ein Bild von der Lage und den laufenden Löscharbeiten gemacht. Konkret betroffen ist ein Bereich beim Ortsteil Hirzweiler der Gemeinde Illingen. „Die Brandbekämpfung gestaltet sich insbesondere aufgrund des schwierigen Geländes und der aufwendigen Löschwasserversorgung anspruchsvoll“, hieß es.

Rund um die sächsische Stadt Plauen ist die Feuerwehr tagelang im Einsatz gewesen. Am Sonntag teilte die Stadt mit, die Lage habe sich „maßgeblich entspannt“. Mit Unterstützung von Drohnen löschten die Einsatzkräfte demnach in der Nacht noch einzelne Glutnester.

Neben Belgien und Deutschland brennt es auch in weiteren europäischen Ländern. Bei einem Brand auf der griechischen Insel Salamis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden im Gebiet Peristeria gefunden. Die Identität der Toten war zunächst nicht bekannt, wie der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten erheblich. Für die Region im Raum Athen galt nach Angaben des Zivilschutzes eine sehr hohe Waldbrandgefahr.