Bei der Waldbrandbekämpfung westlich von Athen sind zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen, wodurch der Pilot und der Co-Pilot einer der beiden Helikopter ums Leben gekommen sind. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte am Abend den Tod der beiden Einsatzkräfte.

Der staatliche Rundfunk ERT zeigte ein Video, das den Zusammenstoß der beiden Löschhubschrauber zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie ein Helikopter den Rotor des anderen berührt. Kurz darauf explodiert einer der Hubschrauber und stürzt als Feuerball zu Boden. Die Leichen des Piloten und des Co-Piloten dieses Helikopters wurden später gefunden. Die beiden anderen Piloten überlebten das Unglück und konnten ihren Helikopter mit einer Notlandung auf dem Boden bringen, berichtete der griechische Rundfunk.

Unterdessen haben sich die Flammen des schweren Brandes bis auf wenige Kilometer der Stadt Megara mit rund 36 000 Einwohnern ausgebreitet. Nach ersten Schätzungen wurden seit Freitag mehr als 10 000 Hektar Wald sowie Häuser, Ställe und landwirtschaftliche Flächen zerstört, berichtete der griechische Rundfunk ERT.

Der Brennpunkt der Waldbrände in Griechenland befindet sich rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Athen. Hunderte Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehrleute aus Rumänien und Frankreich, kämpfen dort gegen einen Großbrand, der rund um das dicht bewaldete Gebirgsmassiv von Kithairon wütet. „Die Situation ist chaotisch“, sagte der Bürgermeister von Megara, der wichtigsten Stadt der Region, im griechischen Rundfunk.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass landesweit bislang 13 Menschen wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen worden seien.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einer außergewöhnlichen Lage. „Es gibt Situationen, in denen Art und Intensität der Wetterereignisse jede menschliche Planung und jede operative Leistungsfähigkeit überfordern“, teilte er in einem Post auf Facebook mit.

Auch auf der Insel Kefalonia wütet ein großer Waldbrand. Dort seien bislang jedoch keine Ortschaften unmittelbar bedroht, berichtete ERT. Die Waldbrände auf Kreta sollen nach Berichten örtlicher Medien größtenteils gelöscht sein.

Neue Waldbrände in Spanien

Im von zahlreichen Waldbränden geplagten Spanien sind zwei neue Feuer ausgebrochen. In der Provinz Cáceres im Westen des Landes griffen Flammen eines in Brand geratenen Lastwagens am Samstag schnell auf die Vegetation über, wie die Polizeieinheit Guardia Civil in einem Post auf der Plattform X schreibt. Mehr als 800 Einwohner der Orte Casas de Millán und Grimaldo wurden in Sicherheit gebracht. Der Brand in der Region Extremadura, die an Portugal grenzt, wird derzeit in der niedrigsten Gefahrenstufe eins geführt.

Nahe Lleida in Katalonien im Nordosten Spaniens haben starke Winde einen Waldbrand wieder angefacht und auf weitere Flächen ausgedehnt, wie die dortige Feuerwehr mitteilte. Nahe dem Ort Senet an der Grenze zu Aragonien brenne es in Schluchten mit sehr steilem Gefälle. Die Feuerwehr hat dort unter anderem fünf Löschflugzeuge im Einsatz.

In Spanien sind derzeit laut dem Portal Incendios Forestales en España, das Daten aus allen autonomen Regionen auswertet, 43 Waldbrände aktiv, darunter in Kastilien und León, Katalonien, Valencia und Kastilien-La Mancha. Die verheerenden Waldbrände bei Madrid und in den Provinzen Ávila und Toledo sind inzwischen weitgehend eingedämmt. Die meisten Evakuierungsbefehle und Ausgangsbeschränkungen wurden in Spanien inzwischen aufgehoben.

Eine spezialisierte Waldbrand-Einheit aus Nordrhein-Westfalen unterstützt ihre spanischen Kollegen beim Kampf gegen Waldbrände in der nordwestlichen Region Kastilien-León. Derzeit seien die mehr als 50 Feuerwehrleute damit beschäftigt, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, teilte Sprecher Frank Frenser von der Feuerwehr Bonn mit.

Die verheerenden Waldbrände um Madrid, Ávila und Toledo, die vergangene Woche die Evakuierung mehrerer Ortschaften mit Zehntausenden Menschen erforderten, sind inzwischen weitgehend eingedämmt.

Entspannung in der Türkei und Frankreich

Die Türkei kann dagegen erst einmal aufatmen: Alle Waldbrände seien vollständig unter Kontrolle, teilte Forstminister İbrahim Yumaklı mit. Seit Mittwoch habe man mehr als 300 Feuer im ganzen Land bekämpft. Der Minister warnte, weiter wachsam zu bleiben. Noch immer ist es vor allem im Süden und Westen des Landes sehr windig, was Brände wieder anfachen könnte.

In Frankreich ist der größte Brand im Südwesten des Landes zwar seit Samstag unter Kontrolle und die Lage nach Angaben der Präfektur stabil, Einsatzkräfte sind jedoch noch mit aktiven Brandherden in den Ferienorten Lège-Cap-Ferret und Le Porge konfrontiert. Entwarnung gibt es vorerst auch für ein Feuer im südfranzösischen Département Var, das sich nach Angaben der Präfektur in der Nacht nicht weiter ausgebreitet hat. 1500 Feuerwehrleute kämpfen dort jedoch noch gegen zahlreiche Brandherde. Einen weiteren kleineren Brand gibt es nach Angaben der regionalen Feuerwehr auf Facebook in der Gemeinde Bayons im Südosten des Landes.