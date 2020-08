Kalifornien in Flammen

Detailansicht öffnen (Foto: HANDOUT/AFP)

Sonoma County, nördlich von San Francisco, von oben: In Kalifornien toben zwei Dutzend Großbrände, die sich rasch weiter ausbreiten. Die Brände sind durch eine beispiellose Serie von Blitzeinschlägen ausgelöst worden und fanden in knochentrockenem Wald- und Buschland schnell Nahrung. Wie dieses Satellitenbild zeigt, ist der dichte Rauch auch aus weiter Entfernung zu sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Noah Berger/AP)

In einem der Großbrände, dem LNU Lightning Complex, der sich aus 20 Brandherden zusammensetzt, sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Drei Tote gab es nördlich von San Francisco in der Weinanbauregion Napa County und einen weiteren im nahen Solano County, wie die kalifornische Feuerschutzbehörde Cal Fire am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Detailansicht öffnen (Foto: JOSH EDELSON/AFP)

Fast 500 Gebäude wurden in den drei betroffenen Bezirken Napa County, Lake County und Solano County bislang zerstört, 30 000 weitere Häuser sind durch das sich schnell ausbreitende Großfeuer bedroht. Die Behörden haben die Einwohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen.

Detailansicht öffnen (Foto: JOSH EDELSON/AFP)

Neben dem LNU Lightning Complex sind den Behörden zufolge zwei weitere Großbrände außer Kontrolle geraten: der CZU August Complex und der SCU Lightning Complex. Außerdem gibt es US-Medien zufolge noch mehr als 20 weitere Brandherde in Kalifornien. Zusammen haben sie bereits hunderttausende Acres vernichtet. Medien sprechen von 700 000 Acres, also etwa 2800 Quadratkilometern - eine Fläche größer als das Saarland.

Detailansicht öffnen (Foto: Kent Porter/AP)

Die ungewöhnlich hohe Zahl gleichzeitig lodernder Großbrände bringt die Feuerwehr an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Sie hat mehr als 10 000 Leute in den Kampf gegen die Flammen geschickt. Doch bei jedem weiteren größeren Brand reichten die Kräfte nicht aus, erklärten die Einsatzleitungen.

Detailansicht öffnen (Foto: JOSH EDELSON/AFP)

Manche Feuerwehrleute seien 72 Stunden am Stück im Einsatz, statt der üblichen 24. Kalifornien habe andere US-Staaten um 375 Einsatzfahrzeuge und Mannschaften gebeten, sagte der Vizedirektor der Brandschutzbehörde: "Das wird unseren Feuerwehrleuten, die seit dem Wochenende an der Front waren, die Chance auf etwas Ruhe verschaffen."

Detailansicht öffnen (Foto: JOSH EDELSON/AFP)

Dort, wo es möglicherweise noch etwas zu retten gibt, wird feuerhemmendes Mittel aus der Luft abgeworfen.

Detailansicht öffnen (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP)

Nicht nur für Menschen, sondern auch für Pflanzen und Tiere in der Region sind die Brände verheerend. Das genaue Ausmaß ist noch unklar.