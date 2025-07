Mit einem brennenden Auto auf der Autobahn fing alles an. Dann sorgten vertrocknete Büsche dafür, dass das Feuer die Großstadt Marseille erreichte. Die Feuerwehr verhinderte eine Katastrophe, aber es brennt noch immer.

Von Oliver Meiler, Paris

Eine orangefarbene Rauchwolke als düstere Vorbotin, mit Stichen ins dunkle Grau. Dann waren die Flammen plötzlich im Norden von Marseille, Frankreichs zweitgrößter Stadt, eine Millionenmetropole. Gepeitscht vom Mistral, diesem Wind des Südens, mit Böen von bis zu 85 Stundenkilometern. Die französischen Nachrichtensender schalteten am Dienstagnachmittag auf Sondersendung, es ging nicht weniger als um die „Verteidigung von Marseille“. So groß war die Sorge. So präsent auch die Bilder von den Bränden in Los Angeles.