Von Peter Burghardt, Los Angeles

Sunset Boulevard, was für eine Adresse. Diese sehr berühmte Straße beginnt oder endet hier am ebenfalls sehr berühmten Highway 1 am Pazifik, der derzeit so leer wie selten ist, weil nur für Uniformierte, Helfer und Reporter befahrbar. Zwischen Santa Monica und Malibu geht es über den Sunest Boulevard hinauf nach Pacific Palisades bis rüber nach Beverly Hills und Hollywood, nun ist dies eine Route ins kalifornische Inferno.