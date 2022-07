Waldbrände:Bund soll sich mehr bei Brandbekämpfung engagieren

Waldbrand-Bekämpfung in Deutschland: Ein Löschhubschrauber tankt Wasser am Seddiner See in Brandenburg.

Mehr Löschflugzeuge oder eine Beteiligung an der EU-Flotte: Angesichts der wachsenden Waldbrandgefahr in Deutschland und Europa streitet die Regierung um die richtige Strategie.

Die Regierungskoalition ist sich angesichts der zunehmenden Waldbrandgefahr in Deutschland uneins, wie sie vorgehen soll. Die FDP plädiert für die Anschaffung von Löschflugzeugen und fordert von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mehr Engagement beim Ausbau der Ressourcen. "Die Trockenperioden der letzten Wochen mit zahlreichen Wald- und Flächenbränden haben klar gezeigt, dass wir uns in Deutschland besser für die Waldbrandbekämpfung wappnen müssen", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carina Konrad. Das betreffe vor allem die lokalen Feuerwehren. Wichtig sei aber auch eine schnelle Unterstützung aus der Luft.

Der Berichterstatter der Grünen-Fraktion für Bevölkerungsschutz, Leon Eckert, meint, eine Beteiligung an der EU-Flotte zur Brandbekämpfung wäre schon aus Gründen der Solidarität richtig. Auch Konrad erklärte, Deutschland solle sich an der europäischen Löschflugzeug- und Hubschrauberflotte der rescEU-Initiative aktiv beteiligen. So sei es auch im Koalitionsvertrag vereinbart.

Das Bundesinnenministerium hatte vor einigen Tagen auf Nachfrage mitgeteilt, eine Anschaffung von Löschflugzeugen sei nicht geplant, die Zuständigkeit für Katastrophen- und Brandschutz liege zudem bei Ländern und Kommunen. Ihnen obliege es daher, geeignete Konzepte und Ressourcen vorzuhalten. Der Bund könne bei der Bekämpfung von Waldbränden - etwa mit Hubschraubern von Bundespolizei und Bundeswehr - nur "im Rahmen der jeweils aktuellen Verfügbarkeit" unterstützen.

Die Flotte der EU-Initiative für den Bevölkerungsschutz umfasst aktuell zwölf Löschflugzeuge und einen Helikopter. Diese können im Notfall auch anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden. Es beteiligen sich mit Fluggerät derzeit Schweden, Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich und Kroatien.

Brände in Griechenland und Spanien bedrohen weiter Menschen und Siedlungen

In mehreren europäischen Ländern wüten Waldbrände angesichts hoher Temperaturen weiter:

Im Dadia-Nationalpark im Nordosten Griechenlands hat es auch am Sonntag unkontrolliert weiter gebrannt. In der Nacht wurde das Dorf Dadia evakuiert, am Morgen waren Feuerwehren, so gut wie alle verfügbaren Löschhubschrauber und -flugzeuge sowie Militär und Forstarbeiter im Einsatz, um Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen und dadurch die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

hat es auch am Sonntag unkontrolliert weiter gebrannt. In der Nacht wurde das Dorf Dadia evakuiert, am Morgen waren Feuerwehren, so gut wie alle verfügbaren Löschhubschrauber und -flugzeuge sowie Militär und Forstarbeiter im Einsatz, um Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen und dadurch die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. In Spanien sind die Waldbrände inzwischen gelöscht oder weitgehend unter Kontrolle - bis auf zwei Feuer nord- beziehungsweise südöstlich von Madrid und einen Brand auf Teneriffa , der bereits mehr als 2150 Hektar zerstört hat. Bei der Bekämpfung der Flammen machten die rund 150 Einsatzkräfte zuletzt auch dank höherer Luftfeuchtigkeit und schwächerer Winde Fortschritte. Der angekündigte Temperaturanstieg auf bis zu 38 Grad bereitet aber Sorge.

, der bereits mehr als 2150 Hektar zerstört hat. Bei der Bekämpfung der Flammen machten die rund 150 Einsatzkräfte zuletzt auch dank höherer Luftfeuchtigkeit und schwächerer Winde Fortschritte. Der angekündigte Temperaturanstieg auf bis zu 38 Grad bereitet aber Sorge. Die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux haben sich nicht weiter ausgebreitet. Teilweise konnten die Einwohnerinnen und Einwohner am Samstag wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die vor über einer Woche ausgebrochenen Waldbrände von Landiras und La Teste-de-Buch zerstörten mehr als 20 600 Hektar Land.

Notstand nahe Yosemite-Nationalpark verhängt

Auch der Südwesten der USA leidet bereits seit Wochen unter mehreren Waldbränden, die nach Angaben der Behörden durch die anhaltende Trockenheit begünstigt werden. Wegen eines sich rasch ausbreitenden Feuers in der Nähe des US-Nationalparks Yosemite hat Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom den Notstand in dem betroffenen Gebiet verhängt.

Das sogenannte Oak Fire, das am Samstagabend (Ortszeit) im Bezirk Mariposa auf rund 48 Quadratkilometern wütete, zerstörte zehn Gebäude und beschädigte fünf weitere, wie die zuständige Behörde Cal Fire mitteilte. Weitere 2700 Häuser seien von dem Brand bedroht, der aus noch unbekannten Gründen am Freitagnachmittag ausgebrochen war. Tausende Anwohner mussten sich in Sicherheit bringen. Knapp 2100 Einsatzkräfte kämpften mit 225 Löschfahrzeugen und 17 Helikoptern gegen die Flammen an. Extreme Trockenheit, starke Winde und hohe Temperaturen hatten zu einer raschen Ausbreitung geführt.