15. November 2018, 06:55 Uhr Waldbrände in den USA Zahl der Todesopfer in Kalifornien steigt auf 58

Rettungskräfte tragen ein weiteres Todesopfer der Waldbrände in Kalifornien.

Im Norden des US-Bundesstaates werden acht weitere Leichen gefunden. Noch immer werden mehr als 100 Menschen vermisst, viele von ihnen sind älter als 65 Jahre alt.

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Bränden in Kalifornien steigt weiter. Am Mittwoch wurden im Norden des US-Bundesstaats acht weitere Leichen entdeckt, die im sogenannten Camp-Feuer starben.

Damit kamen mindestens 56 Menschen in den Flammen um - die meisten von ihnen in dem fast vollkommen niedergebrannten Ort Paradise nördlich von San Francisco. Mehr als 100 Menschen wurden noch vermisst, die meisten von ihnen waren älter als 65 Jahre. Der Chef der Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long, sagte, der Wiederaufbau und die vorübergehende Versorgung der Menschen seien eine enorme Herausforderung.

Auch in der Gegend um Malibu gab es heftige Brände

In einigen Teilen des Bundesstaats wüteten noch Feuer, die aber langsam eingedämmt werden konnten. Im Süden etwa, bei Malibu nordwestlich von Los Angeles, war das "Woolsey"-Feuer ausgebrochen. Die Brände haben bereits Hunderte Quadratkilometer Wald und Tausende Häuser zerstört. Im Süden belief sich die Zahl der Todesopfer bislang auf zwei. Insgesamt starben bislang also 58 Menschen durch die verheerenden Feuer.

In Südkalifornien fraßen sich die Flammen durch die pittoreske hügelige Gegend rund um den Promi-Wohnort Malibu. Tausende Bewohner der Gegend mussten sich in Sicherheit bringen und ihre Häuser verlassen. Auch die Villen mehrerer in und um Malibu ansässiger Stars brannten ab - darunter die Häuser von Popstar Miley Cyrus und ihrem Lebensgefährten Liam Hemsworth sowie von Schauspieler Gerard Butler und TV-Moderator Thomas Gottschalk.