Zum Hauptinhalt springen

SüdeuropaWaldbrand westlich von Athen breitet sich aus

Einwohner beobachten einen Brand bei Porto Germeno, nordwestlich von Athen.
Einwohner beobachten einen Brand bei Porto Germeno, nordwestlich von Athen. ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer. Die Brände auf der Ferieninsel Kreta sind lokalen Medienberichten zufolge größtenteils gelöscht.

SZ bei Google bevorzugen

Die griechische Feuerwehr kämpft weiter gegen einen großflächigen Waldbrand westlich von Athen. Hunderte Einsatzkräfte waren die ganze Nacht am Kithairon-Gebirge vor Ort, unterstützt von Militärfahrzeugen, Freiwilligen und schwerem Gerät. Mit Tagesanbruch nahmen Löschflugzeuge und Hubschrauber ihre Einsätze wieder auf, wie der staatliche Rundfunk berichtet.

Die Flammen breiteten sich wegen starker Winde zeitweilig mit hoher Geschwindigkeit aus. Besonders betroffen sind die Gebiete Veniza und Psatha.

Nach Angaben der Einsatzkräfte bewegt sich das Feuer weiter in Richtung Osten und liegt nur noch wenige Kilometer von der Stadt Megara entfernt, rund 50 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass bislang landesweit 13 Menschen wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen worden seien.

Auch auf der Insel Kefalonia wütet ein großer Waldbrand. Dort seien bislang jedoch keine Ortschaften unmittelbar bedroht, berichtete ERT. Die Waldbrände auf Kreta sollen nach Berichten örtlicher Medien größtenteils gelöscht sein.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Hitze
:Europas Sommer der Extreme: „Das sollte wirklich der letzte Warnschuss sein“

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, aber bereits die Zwischenbilanz fällt heftig aus. Nun zeigt eine Studie, wie sehr die Erwärmung zu den Bränden beigetragen hat.

Von Christoph von Eichhorn und Marlene Weiß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite