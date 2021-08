Interview von Lars Langenau

Jan Südmersen, 52, ist Mitbegründer und Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins @fire, Internationaler Katastrophenschutz e.V. mit Sitz im niedersächsischen Wallenhorst. Hauptberuflich ist er Brandamtsrat bei der Feuerwehr Osnabrück.

SZ: Herr Südmersen, Sie schreiben auf Ihrer Website, dass es gerade viele verzweifelte Anfragen von türkischen Mitbürgern bei Ihnen gebe, ob @fire nicht die Feuerwehren im Mittemeergebiet unterstützen kann. Wieso ist das so schwer?

Jan Südmersen: Zum einen sieht der türkische Staat externe Hilfe von privater Seite nicht so gern, da es nach deren Sicht eine staatliche Herausforderung ist. Die Mittelmeeranrainer in der EU bekommen Hilfe von der Europäischen Union. Dort gibt es den Zivilschutzmechanismus ERCC, der diesen Ländern operative Hilfe zukommen lässt. Allerdings dauert das auch oft mehrere Tage, denn zunächst wird geprüft und erkundet, welche Hilfe wirklich benötigt wird. Nach der Beantragung müssen dann die Teams ausgerüstet und entsendet werden. Wir würden von Deutschland nach Griechenland auf dem Landweg etwa drei Tage brauchen. Und dann sind die Kräfte auch nicht sofort einsatzbereit, sondern erstmal von der ganzen Fahrerei geschafft. Aber zur Sekunde habe ich erfahren, dass auch Deutschland Feuerwehrkräfte aus NRW und Hessen nach Griechenland zur Unterstützung sendet. Und wir sind mit mindestens vier Leuten dabei!

Welche Hilfe können Sie denn leisten?

Die schnellste und mobilste Hilfe kommt via Hubschrauber und Flugzeugen. Allerdings ist das oft nicht die effektivste Hilfe. Denn mit Löschen aus der Luft erschlägt man das Feuer in der Regel nicht vollständig. Waldbrände werden final immer am Boden gelöscht. Was das Löschen aus der Luft betrifft, das müssen Sie sich wie ein nasses Tuch oder einen Teppich vorstellen, mit dem man auf das Feuer einschlägt. Danach aber müssen Löschmannschaften auf dem Boden die Feuer und Glutnester endgültig beseitigen. Und genau das bieten wir derzeit auch an, dass wir sehr schnell und mobil ohne großes Gerät und eher mit wasserlosen Taktiken versuchen, die Feuer einzudämmen. Aber wir sind ein privater Verein und fallen nicht unter den erwähnten EU-Hilfsmechanismus. Wir unterbreiten vielmehr unsere Angebote staatlichen Stellen und verständlicherweise greifen die Staaten natürlich eher zur staatlichen Hilfe aus anderen Ländern. Aber jetzt sind wir ja dabei. Details zu Einsatzort, Abmarschzeitpunkt und Fahrtroute werden derzeit mit Griechenland abgestimmt.

Mit welcher Manpower könnten Sie denn überhaupt helfen?

Uns gibt es seit 2002. Auch damals haben Waldbrände vor allem in Griechenland gewütet und wir wollten als engagierte Feuerwehleute helfen. Damals gab es sowas noch nicht auf EU-Ebene und unsere Löschfahrzeuge konnten noch nicht die Grenzen der Bundesrepublik überschreiten. Heute hat @fire etwa 300 Mitglieder. Einsatzfähig sind wir erst seit ein, zwei Jahren. Heute können wir innerhalb kürzester Zeit 30 bis 50 Mann für die mobile Nothilfe aktivieren. Diese Personen steigen in einen Linienflieger und helfen dann vor Ort, ohne schweres Gerät, mit Hacke und Axt. In den USA und Südeuropa sind solche effektiven Einsätze durch das Schlagen von Schneisen und Wundstreifen üblich, hier bei den örtlichen Feuerwehren ist das aber noch nicht so verbreitet.

Sie haben also gar keine eigene Löschhubschrauber oder gar ein Löschflugzeug?

Das haben wir nicht. Wir kooperieren mit den Hubschrauberbetreibern in dem sogenannten "Team Phoenix" und stellen die Bodentruppen.

Es gibt kein einziges Löschflugzeug in Deutschland. Wieso ist das so?

Zum einen gibt es hier nicht so viele Waldbrände wie etwa in Südfrankreich oder Griechenland. Andererseits kann ein Löschflugzeug eben nur Waldbrände bekämpfen und sonst nichts. Flugzeug und Pilot sind dementsprechend eingeschränkt und die Maschine ist höchstens ein paar Wochen im Jahr im Einsatz. Allerdings bedauere ich sehr, dass die Feuerwehren in Deutschland keinen einzigen Hubschrauber haben, der nur zur Waldbrandbekämpfung vorgehalten wird. Wir müssen uns bei der Bundeswehr, der Bundespolizei oder einer Landespolizei leihen. Allerdings ist das nicht deren Kernaufgabe. Bevor wir also über Löschflugzeuge reden, sollten wir uns über eigene Mehrzweckhubschrauber zur Brandbekämpfung und Rettung aus der Luft unterhalten.

Sie waren kürzlich auch im Hochwassergebiet tätig. Was hat ihr Verein da gemacht?

Wir waren da kurzfristig mit kleinen Geländefahrzeugen als so eine Art Augen und Ohren für die Einsatzleitung vor Ort. Eigentlich machen wir so etwas nur in Erdbebengebieten ohne Infrastruktur, aber dort sah es nicht viel anders.