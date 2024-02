Interview von Marcel Laskus

SZ: Frau Link, am Sonntagnachmittag verlor ein Vater seinen zweijährigen Sohn in einem Wald bei Oberellenbach in Hessen aus den Augen. Er wurde als vermisst gemeldet. Wenig später begann Ihr Dienst. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie erfuhren, dass Sie ein kleines Kind suchen müssen, während es dämmert und immer kälter wird?