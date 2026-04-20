Der an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gestrandete Buckelwal schwimmt weg. Dies war auf Livestreams im Internet zu erkennen. Die Möglichkeit, dass sich der Wal selbst freischwimmt, hatten Helfer im Vorfeld nicht ausgeschlossen. Für diesen Fall gab es einen „Plan B“: DLRG-Boote seien auf Stand-by, um den Wal dann in die Ostsee geleiten zu können. Die Boote seien nun unterwegs, sagte die leitende Tierärztin der privaten Initiative, Janine Bahr-van Gemmert, der Nachrichtenagentur dpa. Der Wal wechselt aber immer wieder die Richtung, was die Aktion erschwert. Er hatte sich in der Vergangenheit schon mal aus eigener Kraft freischwimmen können, sich dann aber wieder festgesetzt.

Zuvor war der Fortgang des bislang geplanten Versuchs zur Rettung des Buckelwals offen. Der Wal hatte sich laut Wasserschutzpolizei Wismar über Nacht zwar etwas bewegt, lag demnach aber nach wie vor an der etwa gleichen Stelle. Während Vertreter der privaten Rettungsinitiative vor Ort sich zuletzt auf sehr gutem Weg und im Zeitplan sahen – gleichwohl aber auch auf einen Plan B hinwiesen –, äußerte sich einer der Geldgeber der Aktion pessimistisch.

Buckelwal in der Ostsee : „Der Bergungsversuch geht jetzt in die heiße Phase über“ Doch Expertinnen und Experten kritisieren die privat organisierte Aktion. Das in der Ostsee gestrandete Tier sei nicht mehr zu retten. SZ Plus Von Hanno Charisius ...

Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz, der die Aktion zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert finanziert, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, der Wasserstand sei gestiegen, was ein geplantes Anbringen der Pontons und ein Begleiten des Wals unmöglich mache. „Gestern hätten wir die richtige Wasserhöhe noch gehabt“, sagte er. „Heute haben wir plötzlich 70 Zentimeter mehr.“ Das sei eine ganz andere Situation. Der Wal registriere vollumfänglich, dass er völlig frei sei. Daher sei die Frage, „ob sich dieser Wal noch geleiten lässt“. Das lang erdachte Konzept sei so nicht durchzusetzen. „Jetzt sind wir quasi irgendwo Stunde null.“ Zudem war befürchtet worden, dass auch der auffrischende Wind die Rettungsaktion erschweren könnte.

Der Wal sollte mit einer Plane in die Nordsee gezogen werden

Der ursprüngliche Plan sah vor, eine Plane unter den vor der Insel Poel festsitzenden Wal zu ziehen und diese an Pontons zu befestigen, die wiederum von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden. So sollte das Tier in die Nordsee und möglichst sogar bis in den Atlantik transportiert werden. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Donnerstag. Die Plane ist nach Behördenangaben bereits im Wasser, der Wal kann sie demnach sehen. Am Sonntag wurde zudem eine Rinne vom tieferen Wasser in Richtung Wal hergestellt, indem Schlick weggesaugt wurde.

Seit Anfang März war der Wal immer wieder an der Ostseeküste aufgetaucht, zunächst im Hafen von Wismar, später in der Lübecker Bucht und an der Küste bei Steinbeck (Kreis Nordwestmecklenburg). Das Tier hatte sich Experten zufolge wiederholt in Netzen verfangen. Einsatzkräfte und Meeresschützer der Organisation Sea Shepherd hatten es von einem Teil des Materials befreit. Vor Poel hatte er sich zum dritten Mal festgesetzt.

Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der geschwächte Wal liegt bereits seit 21 Tagen in der Wismarbucht vor der Insel Poel.