Die private Rettungsaktion für den in der Ostsee gestrandeten Wal dauert an – und es ist unklar, wie lange sie sich noch ziehen wird. Der Bild sagte der Multimillionär und Initiator Walter Gunz: „Heute geht es richtig los.“ Bevor der Wal aus der Bucht bis ins offene Meer geschleppt werden kann, muss aber noch einiges passieren. Das Tier solle langsam an das Transportsystem aus Plane und Pontons gewöhnt werden, informierte ein Mitglied der Rettungsinitiative die Nachrichtenagentur dpa. Dann muss das System auch noch um das Tier herum aufgebaut werden. Messungen des Umweltministeriums zufolge ist der Buckelwal 12,35 Meter lang, 3,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch.

Geplant ist, unter den Wal eine zwischen Pontons – schwimmende Plattformen – befestigte Plane zu bringen. Damit soll er aus dem flachen Bereich geborgen und später Richtung Nordsee gebracht werden. Die Pontons sollen dazu von einem Schlepper an einer langen Leine gezogen werden.

Wann genau das sein wird, ist offiziell nicht bekannt. Zum Zeitplan hält sich die private Initiative bereits seit Tagen eher bedeckt – nach eigenen Angaben auch, um den Druck von außen auf das Team nicht zu erhöhen. Zwischen dem Hafen in Kirchdorf und dem vor der Insel Poel liegenden Wal waren DLRG-Boote unterwegs, die auch zur Sicherung des Einsatzpersonals vor Ort sind. Insgesamt sind fünf DLRG-Boote und ein Jetski am Hafen von Kirchdorf und etwa 20 DLRG-Kräfte rund um den Buckelwal im Einsatz.

Beteiligte Tierärztin weist Kritik zurück

Der Wal selbst lag am Vormittag weitgehend bewegungslos in der Bucht, in der das Wasser in seiner Nähe etwa brusthoch ist. Am frühen Morgen war er ein wenig aktiver und bewegte seine Schwanzflosse so, dass sie außerhalb des Wassers zu sehen war.

Wissenschaftler, Fachleute von Behörden sowie Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen waren sich nach umfassender Prüfung zuletzt einig, dass der Wal Ruhe benötige und weitere Eingriffe dem Tier massive Schäden zufügen würden. Der Buckelwal sei orientierungslos und so schwach und geschädigt, dass er die Heimreise nicht schaffen werde.

Diese Kritik weist die beteiligte Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert zurück: „Diese Leute haben diesen Wal ja nicht gesehen. Wir haben ihn vor Ort gesehen.“ Multimillionär Gunz erwähnte gegenüber Bild außerdem, der „Wal-Flüsterer“ Sergio Bambaren habe „tollen Kontakt“ zu dem Tier aufgebaut. Bambaren ist Autor und Redner, er hat Chemieingenieurwesen studiert. Er hat keine tiermedizinische oder biologische Ausbildung.