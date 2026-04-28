Seit vier Wochen sitzt der Wal in einer flachen Bucht der Insel Poel vor Wismar fest. Nun soll der wirklich letzte Rettungsversuch in die entscheidende Phase gehen. Die Tierärzte der privaten Initiative halten den Wal für transportfähig, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD). Die Atmung sei tief und ohne Geräusche.

Gegen 20 Uhr ist er am Dienstagabend von seiner bisherigen Position wegbewegt worden. Der mit Wasser gefüllte Lastkahn, mit dem der Wal in die Nordsee gebracht werden soll, wurde von mehreren kleineren Booten weggeschoben, wie in Livestreams zu sehen war.

Das Tier bewegte sich am Nachmittag durch eine zuvor ausgebaggerte Rinne in die sogenannte Barge, nachdem Helfer ihn zuvor mit Gurten in diese Richtung gezogen hatten. Unter den Helfern brach Jubel aus. Die Barge ist eine Art transportables Schwimmbecken, in dem normalerweise Schiffe transportiert werden.

Inzwischen ist der Wal in dem für seinen Transport vorgesehenen Lastkahn angekommen. Nachdem die Bergungsaktion lange schleppend verlief und mehr als ein Dutzend Helfer an den Gurten gezerrt hatten, die ihm zuvor umgelegt worden waren, ging auf einmal alles ganz schnell und das Tier bewegte sich zügig in Richtung des Kahns. Das Tier wird mit einem speziellen Sicherungssystem stabilisiert, während ein kontinuierlicher Wasseraustausch gewährleistet sein muss. Der Transportkahn soll den Wal nun auf einer mehrtägigen Reise Richtung Nordsee bringen.

Der rund zwölf Meter lange Meeressäuger, der seit dem 31. März in der Bucht gefangen ist, war mehrmals in flachem Wasser auf Grund gelaufen, hatte sich zwischenzeitlich aber wieder freischwimmen können.

Tierärztin Kirsten Tönnies versicherte, dass der Wal bei der Bergung nicht überbeansprucht werde. Oliver Bartelt von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die die Initiative unterstützt, sagte, der Wal werde sich „floatend bewegen“. Das Tier werde nicht aufliegen und über keinen Sand gezogen werden.

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Backhaus gratulierte allen Beteiligten der Bergung des gestrandeten Wals. „Viele Menschen haben hier vor Poel in den letzten Tagen und Wochen mit viel Herzblut und unter persönlichen Opfern mitgewirkt, um dem Wal zu helfen“, sagte der SPD-Politiker. Das könne gar nicht hoch genug bewertet werden. Auch Walter Gunz, Geldgeber der privaten Initiative, ist überglücklich über die geglückte Aktion. „Gott sei Dank. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gebetet“, sagte der Mediamarkt-Mitgründer der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst habe den Moment nicht am Bildschirm verfolgen können. Als er die Nachricht vernommen hatte, seien ihm die Tränen gekommen. Mit diesem ersten Schritt zum Erfolg sei nun der Hauptteil des Krimis geschafft.

Das Deutsche Meeresmuseum hatte sich am Montag nochmals dafür ausgesprochen, dem Tier stattdessen die größtmögliche Ruhe zu lassen. Die wiederholten Strandungen des Wals wiesen auf ein ernsthaftes Gesundheitsproblem hin. Laut der Wal- und Delfin-Schutzorganisation (WDC) ist unklar, wie der Meeressäuger letztlich reagieren wird. Erfahrungen zeigen jedoch, dass menschliche Eingriffe bei Walen Stress auslösen. Besonders das Eingesperrtsein und die eingeschränkte Fluchtmöglichkeit könnten Angst und Panik verstärken.