Seit vier Wochen sitzt der Wal in einer flachen Bucht der Insel Poel vor Wismar fest. Am heutigen Dienstag soll der nun wirklich letzte Rettungsversuch in die entscheidende Phase gehen. Die Tierärzte der privaten Initiative halten den Wal für transportfähig, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Morgen. Dem NDR zufolge sind die Retter bereits im Wasser und versuchen den Wal rückwärts zu ziehen.

Der rund zwölf Meter lange Meeressäuger steckt seit dem 31. März in der Bucht fest. Schon zuvor hatte das Tier sich mehrmals in flachem Wasser nahe der Küste festgesetzt, sich zwischenzeitlich aber wieder freischwimmen können. Die Tierärzte der Initiative hätten am Morgen dargelegt, dass der Gesundheitszustand des Wals gut sei, sagte Backhaus. Die Atmung sei tief und ohne Geräusche.

Für die Bergung wurde eine mehr als 100 Meter lange Rinne geschaffen, durch die der Buckelwal in einen absenkbaren Transportkahn geleitet werden soll, der ihn anschließend in die Nordsee bringt. Die Landesregierung erteilte am Morgen die Genehmigung, dafür Gurte einzusetzen. Das Tier wird mit einem speziellen Sicherungssystem stabilisiert, während ein kontinuierlicher Wasseraustausch gewährleistet sein muss.

Tierärztin Kirsten Tönnies versicherte, dass der Wal nicht überbeansprucht werde. Oliver Bartelt von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die die Initiative unterstützt, sagte, der Wal werde sich „floatend bewegen“. Das Tier werde nicht aufliegen und über keinen Sand gezogen werden.

Backhaus gab sich optimistisch. „Bis Sonnenuntergang sollte es möglichst gelungen sein, den Wal auf der Barge zu haben“, sagte er in Kirchdorf. Auch Karin Walter-Mommert, eine Geldgeberin der privaten Initiative, sagte, man wolle noch heute fertig werden.

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Das Deutsche Meeresmuseum hingegen sprach sich am Montag nochmals dafür aus, dem Tier stattdessen die größtmögliche Ruhe zu lassen. Die wiederholten Strandungen des Wals wiesen auf ein ernsthaftes Gesundheitsproblem hin. Laut der Wal- und Delfin-Schutzorganisation (WDC) ist unklar, wie der Wal letztlich reagieren wird. Erfahrungen zeigen jedoch, dass menschliche Eingriffe bei Walen Stress auslösen. Besonders das Eingesperrtsein und die eingeschränkte Fluchtmöglichkeit könnten Angst und Panik verstärken.

Wenn der Wal noch genügend Energie hat, könnte er mit heftigen Flossenschlägen reagieren und so sich selbst sowie die Einsatzkräfte gefährden. Ebenso möglich ist jedoch eine stressbedingte Schockstarre – oder, dass er zu schwach ist, um überhaupt zu reagieren.