Vor der dänischen Insel Anholt im Kattegat ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liege etwa 75 Meter vor der Küste und sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichtete die Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Miljøstyrelsen. Unklar ist, ob es sich um den Wal handelt, der Ende März erstmals in der Ostsee bei Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) und später vor der Insel Poel (Mecklenburg-Vorpommern) gestrandet war und rund einen Monat später ins Skagerrak, einem Teil der Nordsee , transportiert worden war.

„Sowohl die deutschen als auch die dänischen Forscher, mit denen ich gesprochen habe, glauben, dass es sich höchstwahrscheinlich um den Buckelwal handelt“, sagte Morten Abildstrøm, ein Supervisor der dänischen Naturschutzbehörde in Anholt, dem dänischen Rundfunk. Er wolle noch heute versuchen, eine Gewebeprobe des Tieres zu entnehmen, um diese Vermutung zu bestätigen oder zu widerlegen. Den Angaben nach wird gerade darauf gewartet, dass das Niedrigwasser dies zulässt. Derzeit gebe es keine Pläne, den Wal zu bergen. Das könne sich ändern, falls der Kadaver näher an die Küste treibe, berichtet ein örtlicher Naturaufseher dem Sender TV 2 Østjylland.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte, sein Haus stehe seit der Nacht in engem Kontakt mit dem Bundesumweltministerium und darüber hinaus mit der dänischen Umweltbehörde. „Ziel ist es, zu erfahren, ob es sich bei dem toten Wal um das Tier handelt, dass zuvor mehrfach in der Wismarbucht gestrandet war.“ Er warnte vor Spekulationen.

Der vor der deutschen Küste gestrandete Wal hatte wochenlang Schlagzeilen gemacht. Das bislang letzte Kapitel der Saga war ein tagelanger Transport einer privaten Rettungsinitiative in die Nordsee. Wie genau dieser endete, war aber bis zuletzt unklar. Auch rund zwei Wochen nach dem Aussetzen gibt es keine bekannten Daten dazu, wo das Tier ist. Ein GPS-Sender liefere weiterhin keinerlei Signale zur Ortung, hieß es jüngst von der Privatinitiative zum Transport des Wals.

Experten von Tierschutzorganisationen hatten die langfristigen Überlebenschancen des Wals übereinstimmend als sehr gering eingeschätzt. Fotos oder Videos vom Freisetzen existieren nach Aussage der Initiative nicht. Unklar blieb auch, in welchem Zustand das geschwächte und vom Hin und Her im Kahn verletzte Tier zu diesem Zeitpunkt war.

Zur Identifizierung des toten Wals könnten auch Aufnahmen der Fluke, also der Schwanzflosse, sowie auffällige Narbenmuster mit bestehenden Datenbanken abgeglichen werden. Wie die Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) erklärt, lassen sich Buckelwale anhand solcher individuellen Merkmale eindeutig wiedererkennen. Forschungsteams sammeln dafür seit Jahren sogenannte Foto-IDs nordatlantischer Buckelwale.