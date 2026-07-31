Am Anfang war eine Kiesgrube. Wie daraus heiliges Land wurde, ist eine dieser irren Geschichten des Rock. Zwei Jungs aus dem Dorf Wacken im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein), der E-Bassist Thomas Jensen und der Rock-DJ Holger Hübner, und ein paar Kumpel wollten dort ein Refugium für Freunde härtester Musik schaffen. Platz war für 3000 Rocker, es kamen 800 zum ersten Wacken Open Air (W:O:A) im August 1990. Und doch war schon alles da, was den Grundstein für die Legende legte: Der Bullenschädel als Logo, die Leidenschaft aller Beteiligten, knüppelharte Bands wie 5th Avenue aus Hamburg – die hier in diesem Jahr zum zehnten Mal ins Gefecht ziehen.

Und doch ist vieles anders, größer, organisierter bei der gerade laufenden 35. Runde des Wacken Open Air, das sich vom Dorffest zum größten Metal-Festival der Welt ausgewachsen hat: 85 000 Besucher zahlen nun 350 Euro für den Pass, zelten auf einem durch 45 Kilometer Bauzaun abgetrennten Areal wie „Uwes Garten“ oder „Residenz Evil“. Es gibt 1300 mobile Toilette, 500 Duschen, 5000 Mitarbeiter, ein Fußballturnier und ein Verkehrsleitsystem. Jensen und Hübner haben die Mehrheitsanteile an einen Event-Konzern verhökert, getrunken wird amerikanisches Bier – widerwillig.

Und doch bleibt Wacken „Holy Land“ für die Metal-Familie, die auch zu Gottesdiensten in die Lutherkirche des Dorfes („Full Metal Church“) pilgert. Der Boden wird im Regen zur Fangopackung und bei Konzerten zum simulierten Schlachtfeld, in dem friedliche Rocker in Mosh Pits und Walls of Death aufeinanderprallen. Seit 2023 soll hier die Asche von Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister begraben sein.