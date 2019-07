W.O.A., so wird das Wacken Open Air unter Eingeweihten abgekürzt - und praktischerweise könnte man das Akronym auch grölen. In Wacken, einem 2000-Einwohner-Ort in der Nähe von Itzehoe, treffen sich seit nun 30 Jahren Fans aus dem In- und Ausland zum einer der größten Heavy-Metal-Festivals dieser Art. Am Mittwoch, den 31. Juli geht es in diesem Jahr los. Doch schon von diesem Sonntag an widmet sich eine Sonderausstellung in Itzehoe dem Phänomen Wacken.