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PhilippinenVulkan Mayon ausgebrochen – Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Blick auf die Asche aus Daraga, Provinz Albay, auf den Philippinen am Samstag.
Blick auf die Asche aus Daraga, Provinz Albay, auf den Philippinen am Samstag. Nehemiah Manzanilla Sitiar/AP

Der Vulkan Mayon stößt auf den Philippinen Asche und Lava aus. Dutzende Dörfer sind betroffen, Tausende Menschen bringen sich in Sicherheit. Behörden warnen zudem vor Erdrutschen und Lavaströmen.

Auf den Philippinen ist der Vulkan Mayon ausgebrochen und hat seine Umgebung mit dicker Asche bedeckt. Insgesamt sind seit Samstag 52 Dörfer rund um den Vulkan betroffen, berichten Behörden. Erste Lavaströme fließen bergab, zudem sind bereits seit dem Ausbruch weitere 45 Erdbeben und 32 Erschütterungen des Vulkans registriert worden. Der Vulkanologiedienst ruft die Warnstufe 3 auf einer fünfstufigen Skala aus und berichtet von strombolianischer Aktivität sowie kurzzeitigen Lavafontänen.

Die Behörden raten der Bevölkerung, die Gefahrenzone in einem Radius von sechs Kilometern um den Vulkan zu meiden. Tausende Menschen verlassen das Gebiet südlich von Manila; nach Angaben des Sozialministeriums befinden sich inzwischen knapp 1.500 Familien in Evakuierungszentren. In mehreren Orten der Provinz Albay legt schwerer Ascheregen den Verkehr zeitweise lahm. Feuerwehren und Hilfstrupps werden in die Region geschickt, um die betroffenen Gemeinden zu unterstützen und den Einsatz mit den Behörden und lokalen Zivilschutzverbänden zu koordinieren.

Der 2.462 Meter hohe Mayon liegt etwa 330 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila in der Bicol-Region am südöstlichen Ausläufer der Hauptinsel Luzon. Er zählt zu den aktivsten Vulkanen Südostasiens und ist wegen seiner nahezu perfekten Kegelform ein bekanntes Touristenziel. Seit Beginn des Jahres zeigt der Vulkan erhöhte Aktivität.

© SZ/dpa/Bloomberg/rauscht - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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