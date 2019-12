Nach dem Tod mehrerer Touristen durch einen Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Über deren Inhalt gab Vizekommissar John Tims am Dienstag keine Details bekannt. Die Ermittlungen würden parallel zu Untersuchungen anderer Prüfbehörden laufen. Die Bekanntgabe werteten Beobachter als Hinweis, dass vor dem Vulkanausbruch womöglich gegen Sicherheitsstandards verstoßen wurde.

Zur Eruption auf White Island kam es am Montag, als dort 47 Menschen das Areal erkundeten. Einige der von der Insel geretteten Personen erlitten schwere Verbrennungen, manche von ihnen schweben in Lebensgefahr. Fünf Todesopfer sind bestätigt, die neuseeländischen Behörden vermuten, dass acht weitere Vermisste nicht überlebten.

Drei der Todesopfer stammen aus Australien und elf Australier wurden noch vermisst. "Das ist eine fürchterliche Tragödie", sagte der australische Premierminister Scott Morrison am Dienstag in Sydney. Eine Zeit voller Unschuld und Freude sei durch den Horror des Vulkanausbruchs unterbrochen worden. Auf die Identifizierung von Katastrophenopfern spezialisierte Polizisten würden am Dienstag nach Neuseeland fliegen, so Morrison.

Unter den Touristen auf White Island waren die meisten Australier. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich außerdem Neuseeländer, US-Amerikaner, Chinesen, Briten, Malaysier und auch vier Deutsche auf der Insel. Ihr Schicksal ist derzeit unklar. Viele Kritiker fragten, warum Touristen überhaupt Zugang zur Insel bekamen, obwohl Experten die Alarmstufe für vulkanische Aktivität erst im November angehoben hatten. "Diese Fragen müssen gefragt und sie müssen beantwortet werden", sagte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern im Parlament.

Es gibt nach Expertenmeinung eine 50-prozentige Chance für einen weiteren kleinen Ausbruch innerhalb der kommenden Tage. Rettungskräfte zurück nach White Island zu schicken, bleibt damit zu gefährlich. Bei Beobachtungsflügen seien keine Überlebenden entdeckt worden, sagte Ardern. Für Drohnenflüge war es laut Polizei zu windig.