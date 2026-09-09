Zum Hauptinhalt springen

IndonesienBoot mit Journalisten am Vulkan Anak Krakatau vermisst

Lesezeit: 1 Min.

Der Anak Krakatau spuckte gewaltige Mengen Asche in den Himmel.
Der Anak Krakatau spuckte gewaltige Mengen Asche in den Himmel.
--/PVMBG via XinHua/dpa

Sie wollten den Ausbruch des indonesischen Vulkans dokumentieren: Fünf Journalisten sowie drei weitere Menschen sind seit Tagen verschollen. Die Suche nach ihnen gestaltet sich schwierig.

SZ bei Google bevorzugen

Fünf Journalisten und drei weitere Passagiere eines nahe dem indonesischen Vulkan Anak Krakatau verschollenen Bootes werden seit Tagen vermisst. Die Gruppe war am Montag vor der Küste der Provinz Banten auf Java in See gestochen, um die jüngste Eruption des Vulkans zu dokumentieren, wie die Behörden mitteilten. Der Ausbruch des Anak Krakatau am Freitag vergangener Woche hatte den Flugverkehr in dem Inselstaat ins Chaos gestürzt und weltweit Schlagzeilen gemacht.

Bei den vermissten Journalisten handelt es sich um indonesische Staatsbürger, einer von ihnen arbeitete den Angaben zufolge für die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. An Bord waren außerdem der Kapitän, ein Besatzungsmitglied und ein Guide.

Laut der Rettungsbehörde Basarnas gab es zuletzt am Montagnachmittag (Ortszeit) Kontakt zu der Gruppe. Örtlichen Medien zufolge hatte der Guide noch ein Foto von sich in der Nähe des Anak Krakatau verschickt. Danach brach die Verbindung zu dem Boot ab.

An der Suche beteiligten sich auch das Militär, die Polizei und Fischer in der Region. Wegen gefährlicher Wetterbedingungen und hoher Wellen musste sie aber zeitweise eingestellt werden. Weil aufgrund der weiterhin in der Luft schwebenden Vulkanasche weder Hubschrauber noch Flugzeuge eingesetzt werden konnten, sollten zwei Wärmebild-Drohnen zum Einsatz kommen, wie Einsatzkoordinator Rizky Dwianto sagte.

Eine konkrete Erklärung für das Verschwinden des Bootes gibt es bislang nicht. Das Gebiet ist allerdings derzeit besonders unruhig: Der Ausbruch des Anak Krakatau dauerte rund 25 Stunden und auch jetzt stößt er noch weiterhin in regelmäßigen Abständen Asche und Lava aus. Die indonesische Vulkanologiebehörde PVMBG hält den Vulkan deshalb auf der zweithöchsten Warnstufe 3 und hat eine Sperrzone von drei Kilometern um den Krater festgelegt.

Der Ausbruch hatte zur zeitweisen Schließung mehrerer wichtiger Flughäfen auf Java und Sumatra geführt – mehr als 170 000 Passagiere waren zu Wochenbeginn betroffen.

© SZ/dpa/ost - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Aschewolke
:270 000 Fluggäste nach Vulkanausbruch in Indonesien gestrandet

Der Anak Krakatau spuckt Asche bis zu 15 000 Meter in die Höhe, 2300 Flüge fallen aus.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite