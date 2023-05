© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

In Berlin haben Demonstrierende Backwerk in Richtung eines VW-Managers geworfen, diesen aber verfehlt. Anschließend wurden Aktivist:innen, die die Veranstaltung wiederholt gestört hatten, aus dem Saal in Berlin geführt. Unter ihnen auch eine barbusige Frau.