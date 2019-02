© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Bei der Eröffnungsgala am Donnerstagabend in Berlin versprach Langzeit-Direktor Dieter Kosslick gute Filme, große Schauspieler und gutes Essen. Zum Auftakt wurde das international produzierte Drama ?The Kindness of Strangers? gezeigt, in dem Andrea Riseborough die Hauptrolle spielte.