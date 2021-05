Von Martin Zips

Das Verhältnis des Menschen zum Käfer ist ein überaus zwiespältiges. Einerseits ist der Mensch ja schier außer sich vor Freude, wenn er auf dem Rücken eines Marienkäfers mal genau sieben Punkte zählt. Die Sieben ist für ihn eine heilige Zahl. Andererseits schreit der Mensch furchtbar auf, sollte es im Wald zufällig mal ein seltener Hirschkäfer auf seine Haut schaffen. In der Schweiz nennt man Hirschkäfer übrigens "Donnergugi". Nett ist das keineswegs gemeint.

Am deutlichsten aber manifestiert sich die menschliche Ambivalenz zum Insekt beim Maikäfer, von dem es heißt, er tauche heuer in einigen Regionen wieder recht häufig auf. In manchen Jahren gilt der Maikäfer ja als ersehnter Bote des Frühlings sowie als beliebtes Orakelinsekt (viele Maikäfer, viele Kartoffeln). In anderen Jahren aber sieht man in ihm und seinen Larven eine geradezu alttestamentarische Bedrohung für den Pflanzenwuchs, bekämpft ihn also mit Stecheisen, Fangprämien und ätzendem Kalk.

Auch die Kirche hat dem Maikäfer immer wieder den Prozess gemacht - in den Jahren 1320, 1479 und 1829 verfluchte man ihn unter Anrufung des göttlichen Beistands. Aber ohne Erfolg. Den deutlich beliebteren Marienkäfer hingegen benannte der Mensch einst nach der Muttergottes (im Englischen: "Ladybird").

Maikäfer im Federbett von Onkel Fritz

Klar ist: Mit einem einzelnen Maikäferexemplar lässt sich, wie in der Geschichte von "Peterchens Mondfahrt", eine hochinspirierende Reise unternehmen. Kommt der Maikäfer allerdings massenhaft und ungebremst daher, wie etwa im Federbett von Onkel Fritz bei Wilhelm Busch, so wird er tatsächlich zum Problem. Wenigstens haust der Maikäfer nicht in Dunkelheit oder Unrat, so wie das von Franz Kafka in der Erzählung "Die Verwandlung" beschriebene, reichlich überdimensionierte Ungeziefer. Das spricht eher für ihn. Auch gibt er in der Nacht nicht so unheimliche Geräusche von sich wie der Holzwurm, den Reinhard Mey - ebenso wie den Borkenkäfer - aus guten Gründen nie besang.

Interessant ist die Frage aber schon, warum der Mensch manche Käfer mag und andere nicht. Den Mistkugeln formenden Heiligen Pillendreher etwa hängt er sich schon seit Jahrtausenden als "Skarabäus" um den Hals. Warum? Der Pillendreher lässt den Dung samt Eier meist 28 Tage lang in der Erde, bevor diesem neuer Nachwuchs entsteigt. Und diese Zeit braucht auch der Mond auf seinem Weg durch die Tierkreiszeichen. Der Käfer muss also ein Heiliger sein!

Einen ganz besonderen Strich durch die Beliebtheitsrechnung aber machen dem Käfer mit seinen mehr als 350 000 Arten alle Schaben und Neuflügler, welche lediglich so tun, als gehörten sie zu seiner Familie. Was, bitte, will ein Prachtkäfer dagegen ausrichten, wenn ihn eine mit widerlichem Sekret um sich spritzende Baumwanze imitiert? Wie fühlt sich der mitteleuropäische Breitrüssler, wenn er mal wieder von einer ordinären Kakerlake nachgeäfft wird?

Für den deutschen Durchschnitts-Entomologen freilich wird die Angelegenheit spätestens hier ausgesprochen kompliziert. Er wird wohl einfach weiter mit der Ambivalenz leben müssen, dass er manche Insekten einfach lieber mag als andere.