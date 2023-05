© dpa

Mit Beginn der Pfingstferien in mehreren Bundesländern und dem verlängerten Wochenende droht ab Freitag Stau auf vielen Fernstraßen in Deutschland. Die stärksten Behinderungen erwartet der Verkehrsclub am Freitagnachmittag und Pfingstmontag.