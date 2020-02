Was wir wissen - was wir nicht wissen

Was ist passiert?

Montagnachmittag in Volkmarsen, einer nordhessischen Kleinstadt. Auf dem Parkplatz am örtlichen Rewe-Markt stehen verkleidete Menschen dicht gedrängt. 700 Menschen in 27 Gruppen nehmen diesmal am Rosenmontagsumzug nicht weit von Kassel entfernt teil. Gegen 14.45 Uhr rast plötzlich ein silberfarbener Mercedes Kombi in die Menge. Erst nach 30 Metern stoppt er. 52 Menschen werden verletzt, ein Drittel von ihnen sind Kinder.

In der Lokalzeitung Hessische/Niedersächsische Allgemeine berichten Zeugen danach, der Fahrer habe die Absperrung umgangen und sei dann mit Vollgas auf die Menschenmenge zugerast. Manche glauben, dass der Mann es vor allem auf Kinder abgesehen hatte. Die Hessenschau meldet, der Tatverdächtige sei frontal gegen die Laufrichtung gefahren. Die Ermittler machen dazu keine Angaben.

Wer sind die Opfer?

"Aktuell befinden sich noch 35 Personen in stationärer Behandlung im Krankenhaus", twittert die Polizei Nordhessen am Dienstagmorgen. Weitere 17 seien ambulant behandelt worden und konnten die Klinik bereits verlassen. Unter den Opfern befinden sich demnach 18 Kinder. Zuvor war von etwa 30 Opfern die Rede gewesen.

#Volkmarsen



Aktuell befinden sich noch 35 Personen in stationärer Behandlung im KH.



Weitere 17 wurden ambulant behandelt & konnten das KH bereits verlassen.



Unter den Opfern befinden sich auch 18 Kinder.



Das Motiv des Täters ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen weiterhin. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 25, 2020

Wie stark die Kinder verletzt sind und ob unter den Opfern auch Schwerverletzte sind, konnte eine Polizeisprecherin am Dienstag zunächst nicht sagen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt will am Vormittag Details zu den Opfern nennen. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wer ist der Täter?

Der ebenfalls verletzte Fahrer wird nach der Tat festgenommen. Der Mann ist deutscher Staatsbürger, 29 Jahre alt, und kommt selbst aus der Region um die 6800-Einwohner-Stadt Volkmarsen. Einige der Opfer dürfte er also gekannt haben. Ein Zeuge berichtet laut Bild-Zeitung, erboste Menschen seien am Tatort mit erhobenen Fäusten auf den Fahrer zugelaufen, die Polizei habe ihn schützen müssen.

Eineinhalb Stunden vernehmen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Beamte den Mann nach seiner Festnahme. Ob es ein Anschlag war oder nicht, dazu gibt es widersprüchliche Angaben. Klar scheint: Der Deutsche, so das hessische Innenministerium, hat das Auto mit voller Absicht auf die Menschen zu gesteuert. Der Mann soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, sobald sein Gesundheitszustand dies zulässt.

Was ist das Motiv?

Warum fährt da jemand einfach in eine Menge fröhlich feiernder Menschen? Noch ist unklar, was den Mann zu der Tat trieb. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, nachdem es zunächst widersprüchliche Angaben zu den Hintergründen gegeben hat. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat liegen offenbar nicht vor. Im nur 200 Kilometer entfernten Hanau starben bei einem rechtsradikalen Angriff am Mittwoch zehn Menschen und der Täter.

Der Fahrer von Volkmarsen war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt, nach Informationen der Deutschen Presseagentur war der Mann aber in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Medien- und Augenzeugenberichte, wonach der Mann stark alkoholisiert war oder unter Drogen stand, wollen die Ermittler zunächst weder bestätigen noch dementieren. Eine Nachbarin sagt zu RTL: "Ich habe ihn heute wegfahren sehen, er sah aus, als stünde er unter Drogen und sagte, 'bald stehe ich in der Zeitung'."

Was hat es mit der zweiten Festnahme auf sich?

Möglicherweise handelt der Täter nicht allein; eine zweite Person folgt dem Wagen, als er die Absperrung durchbricht - und filmt das Auto, als es in die Menge rast. Um in den sozialen Netzwerken groß herauszukommen? Dies könne nicht ausgeschlossen werden, sei aber auch noch nicht abschließend belegt, heißt es am Montagabend aus Sicherheitskreisen.

Auch ob der Filmer Schaulustiger war oder in die Tat eingeweiht war, steht bislang nicht fest. Klar ist: Die Polizei hat einen zweiten Mann festgenommen, er sei schon kurz nach dem Zwischenfall mitgenommen worden, heißt es. Ob der Festgenommene als Tatverdächtiger gilt oder als Zeuge, sagte sie nicht.

Warum warnt die Polizei vor einem falschen Foto?

"Bei der abgebildeten Person handelt es sich definitiv nicht um den Täter", schreibt die Polizei Nordhessen am späten Montagabend bei Twitter über ein Foto, das im Internet kursiert und angeblich die Festnahme des Täters zeigt. "Teilen Sie keine Falschnachrichten!", heißt es weiter. Dazu postet sie das Bild, auf dem mehrere Menschen zu sehen sind, die neben einem Auto stehen. Ihre Gesichter wurden unkenntlich gemacht.

#Volkmarsen



Derzeit kursieren Fotos, die die angebliche Festnahme des Täters zeigen sollen.



Bei der abgebildeten Person handelt es sich definitiv nicht um den Täter.



Teilen Sie keine Falschnachrichten! pic.twitter.com/9G1fNdQHhj — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) February 24, 2020

Wie geht es mit Karneval in Hessen weiter?

Nach dem Zwischenfall waren alle Fastnachtsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen worden. Das Polizeipräsidium Frankfurt bezeichnet dies als Vorsichtsmaßnahme. Der beliebte Frankfurter Fastnachtszug im Stadtteil Heddernheim ("Klaa Paris") am Faschingsdienstag soll dennoch starten. Der Vorstand habe einstimmig beschlossen, "wir werden Fastnacht feiern", sagt zumindest der Vorsitzende der Zuggemeinschaft, Ulrich Fergenbauer, am Montag dem Hessischen Rundfunk. Eine Absage der Karnevalsumzüge in ganz Hessen sei noch offen, heißt es dagegen aus dem hessischen Innenministerium. In Absprache mit den Sicherheitsexperten des Landeskriminalamtes und Veranstaltern werde man aber zeitnah eine Entscheidung treffen.