Am Boden ein Bollerwagen zerlegt in Einzelteile, Menschen weinen, überall liegt Konfetti. Der Rosenmontagszug in Volkmarsen fand vor knapp zwei Jahren ein jähes Ende, als Maurice P. mit seinem Auto in die feiernde Menge fuhr. Am Donnerstag hat das Landgericht Kassel den heute 31-Jährigen unter anderem wegen 89-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Der Mann fuhr nach Überzeugung des Gerichts am 24. Februar 2020 vorsätzlich mit einem Mercedes in den Karnevalsumzug und verletzte zahlreiche Besucher, unter ihnen auch 26 Kinder. Insgesamt 150 Menschen waren betroffen, Menschen im Alter von zwei bis 85 Jahren, Menschen, die durch die Luft schleuderten und auf dem Asphalt aufschlugen. 28 mussten stationär behandelt werden, zwei waren lebensgefährlich verletzt, sie hatten Schädel-Hirn-Traumata, Trümmerbrüche, Prellungen.

Die Autoattacke hatte er offenbar geplant. Schon einen Tag vor der Tat soll er seinen Mercedes so geparkt haben, dass er in den abgesperrten Bereich rasen konnte. 50 bis 60 Stundenkilometer schnell soll er gefahren sein, ungebremst und zielgerichtet. Hinter der Frontscheibe hatte er eine Dashcam aufgebaut. Aber erst als das Auto wieder stand, begann sie zu filmen.

Die Richter stellten am Donnerstag auch die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass am Ende der Haftzeit die Gefährlichkeit des Mannes in einer weiteren Verhandlung geprüft wird. Auch sein Verhalten in der Haft wird dann berücksichtigt und ein psychologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Führerschein und Fahrzeug von Maurice P. wurden eingezogen.

Die Frage nach dem Motiv bleibt ungeklärt

Ein halbes Jahr lang wurde in einer extra vom Gericht angemieteten Messehalle verhandelt. Die Frage, die viele in Volkmarsen, eine Stadt in Nordhessen mit 6900 Einwohnern, beschäftigte, konnte allerdings auch der Prozess nicht beantworten: Warum tut jemand so etwas? Der Angeklagte, den ein psychiatrisches Gutachten für voll schuldfähig hält, hatte vor dem Landgericht beharrlich geschwiegen, bis zuletzt blieb deshalb unklar, warum er die Tat begangen hat.

Maurice P. stammt selbst aus Volkmarsen, er galt bis zu der Amokfahrt als unauffällig. Kurz vorher soll der damals 29-Jährige seinen Job als Hilfsarbeiter verloren haben, in seiner Wohnung fanden die Ermittler Rechnungen für Wodkaflaschen, mal eine, mal zwei, einen Hinweis auf ein mögliches Motiv fanden sie nicht. Als die Beamten ihn festnahmen, war er schwer verletzt - und nüchtern.

Staatsanwaltschaft und Nebenkläger-Vertreter hatten zuletzt eine lebenslange Freiheitsstrafe mit dem Vorbehalt anschließender Sicherungsverwahrung sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Die Verteidigung hatte für eine mildere Strafe plädiert, da es sich um versuchten und nicht vollendeten Mord gehandelt habe. Dem ist das Gericht nicht nachgekommen.