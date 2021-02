Von Matthias Drobinski und Florian Flade

Der Regen hat die Kreidestriche der Polizei bald weggewaschen, die Schrammen an den Hauswänden blieben länger, doch auch sie sind längst verschwunden. Die Straße, auf der es passierte, führt mitten hinein in das Städtchen. Rechts in dem Klinkerbau aus den Siebzigerjahren die Burg-Apotheke, links mit gelber Fassade das Gasthaus Jägerhof und ein Rewe-Markt. Dahinter Fachwerkhäuser. Banal ist das, nichtssagend. Was bleibt, ist die Erinnerung.