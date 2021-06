Detailansicht öffnen (Foto: Mandel Ngan/dpa)

Jill Biden, 70, First Lady, ziert das neue Titelblatt der amerikanischen Vogue . Auch frühere First Ladys, darunter etwa Michelle Obama, waren bereits auf der Titelseite des Modemagazins zu sehen. Bidens direkte Vorgängerin Melania Trump, ein früheres Model, hatte es jedoch während der Amtszeit ihres Mannes nicht auf die Titelseite geschafft. "Eine First Lady für uns alle: Unterwegs mit Dr. Jill Biden", lautete der am Dienstag veröffentlichte Titel des Beitrags in der August-Ausgabe des Magazins. Das von Annie Leibovitz geschossene Titelfoto zeigt die 70-jährige Biden in einem dunkelblauen und mit Blumen bedruckten Kleid des Designers Óscar de la Renta auf einem Balkon des Weißen Hauses, das Washington Monument im Hintergrund.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Brigitte Bardot, 86, ehemalige französische Schauspielerin, hat Stress mit Jägern. Weil sie den Chef des französischen Jägerverbandes beleidigte, muss sie eine Geldstrafe von 5000 Euro zahlen. Wie ein Gericht im nordfranzösischen Arras entschied, wird auch ein Schmerzensgeld von 1000 Euro fällig. Bardot muss laut Staatsanwaltschaft zudem beleidigende Äußerungen aus dem Jahr 2019 über die Jägervereinigung von der Internetseite ihrer Tierschutzstiftung tilgen. Die 86-Jährige erschien nicht vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess eine Geldbuße von 6000 Euro gefordert. Bardot engagiert sich seit langer Zeit für den Tierschutz. "Wer immer auf ein Tier schießt, trifft mit seiner Kugel auch mich", hatte die in Südfrankreich lebende Aktivistin einmal der Welt am Sonntag gesagt.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Pries/dpa)

Daniel Donskoy, 31, Schauspieler, geht auf Staatsbesuch. Er begleitet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einer dreitägigen Reise nach Israel. "Ich fahre hier nicht als Repräsentant der jungen Juden Deutschlands, sondern als neugieriger junger Kunstschaffender, dem es am Herzen liegt, Menschen zusammenzuführen statt zu spalten", sagte der Gastgeber der WDR-Sendung "Freitagnacht Jews" laut einer Mitteilung des WDR vom Mittwoch. Donskoy führt als Moderator durch das WDR-Format. Der 31-jährige Schauspieler wurde in Moskau geboren und wuchs zunächst in Berlin auf. Mit seiner Mutter zog er später nach Tel Aviv und verbrachte dort seine Jugend. Mit 18 kehrte er nach Berlin zurück.