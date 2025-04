Von Ann-Kathrin Nezik

Es gibt ein fieses Wort für die Kinder berühmter Eltern: Nepo-Babys, also Promi-Sprösslinge, die in Reichtum und Privilegien hineingeboren wurden. Auch Vivian Jenna Wilson gehört zu dieser Spezies. Ohne ihren weltbekannten Vater, Tesla-Chef und Donald-Trump-Berater Elon Musk, würden ihre Tiktok-Videos vermutlich keine Millionen Abrufe erzielen. Und die Teen Vogue hätte sie wohl kaum im März auf ihr Cover gehoben. Wilson selbst weiß das. „Ich bin berühmt wegen meiner persönlichen Geschichte“, sagte die 20-Jährige im Interview mit dem Magazin, für das sie in Vintage-Mode und Hoodie in Tokio posierte, wo sie aktuell lebt.