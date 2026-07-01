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Seltsame AnzeigenWerden auf Vinted etwa Kinder verkauft?

Lesezeit: 2 Min.

Screenshots verdächtiger, inzwischen gelöschter Anzeigen auf der Verkaufsplattform Vinted, die auf Tiktok geteilt wurden.
Screenshots verdächtiger, inzwischen gelöschter Anzeigen auf der Verkaufsplattform Vinted, die auf Tiktok geteilt wurden. tiktok

Ein Spielzeugauto für 30 000 Euro, sechs Jahre alt, 116 Zentimeter groß: In den sozialen Medien kursieren Screenshots verdächtiger Verkaufsanzeigen auf Vinted. Was steckt dahinter? Mehrere Landeskriminalämter ermitteln.

Von Florian Ullmann

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Auf dem Bild: eine kleine McDonald’s-Spielzeugfigur. Die Angaben dazu: „13 Jahre alt, gute Gesundheit“, 158 Zentimeter groß und ein Verkaufspreis von 15 000 Euro. Diese Anzeige war so auf der Secondhand-Verkaufsplattform Vinted zu sehen, inzwischen ist sie gelöscht. Screenshots solch dubioser Angebote kursierten vergangene Woche in den sozialen Medien. Inserierte Spielzeugautos oder Prinzessinnenkronen zu horrenden Preisen im fünfstelligen Bereich, oft mit Alters- und Größenangaben. Influencer griffen das auf und behaupteten, es würden hier Kinder über Vinted verkauft, echte Kinder, als Spielzeug getarnt. „Mir fehlen die Worte“, ihr sei „kotzübel“, sagte etwa eine Influencerin dazu, die sonst Content über das Muttersein macht. Ihr Video wurde inzwischen mehr als 1,6 Millionen Mal aufgerufen. Ist da wirklich etwas dran?

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