24. März 2019, 07:25 Uhr Küste vor Norwegen Kreuzfahrtschiff mit mehr als 1300 Menschen in Seenot

Ein Kreuzfahrtschiff mit 1373 menschen an Bord wird vor der norwegischen Küste evakuiert.

Bis zum frühen Morgen wurden knapp 300 Menschen gerettet.

Videos zeigen, wie an Bord Sessel, Stühle und Tische hin und her schlittern.

Die dramatische Evakuierung des vor der westnorwegischen Küste bei einem Sturm in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs mit 1373 Menschen an Bord geht weiter: Bis zum frühen Sonntagmorgen wurden einem Bericht zufolge 297 Menschen gerettet. 16 von ihnen wurden laut Polizei verletzt, drei davon schwer. Auf dem Schiff befanden sich laut Reederei 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder.

Wegen eines Motorschadens konnte die Viking Sky nicht mehr ordnungsgemäß weiterfahren und musste evakuiert werden, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal am Samstagnachmittag auf Twitter mit. Norwegischen Medien zufolge war das Schiff am Abend weniger als fünf Kilometer von der Küste entfernt und einem 38 Knoten starken Wind ausgesetzt. Das entspricht etwa 70 km/h oder der Windstärke 8. Der Rundfunksender NRK zeigte Aufnahmen, in denen zu sehen war, wie die Viking Sky in starkem Wellengang in den gefährlichen Hustadvika-Gewässern trieb. In diesem Gebiet gab es schon häufiger Schiffsunfälle.

Die Besatzung habe wegen Antriebsproblemen einen Notruf abgesetzt und das Schiff treibe in Richtung Küste, erklärte der südnorwegische Rettungsdienst. Während der Evakuierung wurde zugleich versucht, den Motor des Schiffes wieder in Gang zu bringen. Beteiligt waren verschiedene Behörden und Organisationen, darunter das Rote Kreuz. Am Abend hieß es, das Kreuzfahrtschiff liege inzwischen vor Anker, Schlepper sollten es später in ruhigeres Gewässer bringen.

Die Evakuierten kamen zunächst in die Kommune Fræna, während in den nahe liegenden Städten Molde und Kristiansund nach Schlafmöglichkeiten für sie gesucht wurde. Die Verletzten wurden dann in drei Krankenhäuser gebracht.

Passagiere veröffentlichten auf Twitter Aufnahmen, die von dem Schiff stammen sollen. Zu sehen ist, wie bei starkem Wellengang Möbelstücke wie Sessel, Stühle und Tische sowie Pflanzen auf dem Boden hin und her schlittern. Ein Brett fällt einer Frau auf den Kopf. Viele Menschen an Bord sitzen und tragen Rettungswesten. Ein Passagier schrieb, er warte noch auf die Evakuierung. Die Besatzung mache einen fantastischen Job und sorge dafür, dass alle ruhig und versorgt seien. Das Meer sei weiterhin aufgewühlt.

Nach dem Kreuzfahrtschiff geriet ebenfalls in den Hustadvika-Gewässern ein Frachter in Seenot. Bei dem Frachtschiff Hagland Captain sei am Samstagabend im Seegebiet Hustadvika ebenfalls der Motor ausgefallen, woraufhin es Schlagseite bekommen habe, teilte der südnorwegische Rettungsdienst mit. Norwegische Medien berichten, der Frachter habe sich auf dem Weg zur Viking Sky befunden, um bei dem dort laufenden Rettungseinsatz zu helfen. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden zwei Rettungshubschrauber umgeleitet, die sich auf dem Weg zur Viking Sky befunden hatten. Alle neun Besatzungsmitglieder wurden mittlerweile in Sicherheit gebracht.