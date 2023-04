© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Vier Tote bei Schuss-Attacke in Bank - auch Schütze tot. Bei einer Schießerei in einer Bank im US-Bundesstaat Kentucky wurden vier Menschen getötet und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Schütze ist ebenfalls tot. Der Vorfall facht erneut die Debatte über das Waffenrecht in den USA an, wo Amokläufe und Schießereien zur traurigen Realität gehören.