Ein Blitzer in Schleswig-Holstein hat Thomas Wiegold im fernen Berlin in eine kafkaeske Parallelwelt gebeamt.

Ein Mann in Schleswig-Holstein fährt zu schnell, ein Mann in Berlin soll dafür bezahlen - nur weil der Halter des Autos den gleichen Nachnamen trägt. Eine Polizistin googelt mal eben im Internet, dann beginnen die Mühlen der Justiz zu mahlen.

Von Annette Ramelsberger

Thomas Wiegold, 63, wohnhaft in Berlin-Kreuzberg, bekam im August 2023 Post. Einen Bußgeldbescheid. Er sollte am 15. Mai 2023 zu schnell gefahren sein, nur sieben Stundenkilometer zu schnell, aber immerhin. 20 Euro sollte ihn das kosten. Der Tatort: eine Straße in Kaltenkirchen, nördlich von Hamburg, Schleswig-Holstein. Das Tatwerkzeug: ein Kleintransporter mit Bad Segeberger Kennzeichen. Nur: Wiegold war zu dem Zeitpunkt nicht in Kaltenkirchen gewesen, auch nicht in Schleswig-Holstein. Und er hat auch gar kein Auto.