Mehrere Beschäftigte haben offenbar am Wochenende in einer Kita gefeiert, bis die Polizei gerufen wurde.

Dicht gedrängt, ohne Mund-Nasen-Schutz und bei geschlossenen Fenstern: Die Polizei hat in Dortmund eine Party in einer Kindertagesstätte aufgelöst. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatten sich Anwohner am Freitagabend über Ruhestörung aus der Einrichtung im Stadtteil Menglinghausen beschwert. Bereits auf der Straße sei laute Musik zu hören gewesen, heißt es in der Mitteilung. In einem Raum der Kindertagesstätte trafen die Beamten dann gegen 23 Uhr auf 14 Beschäftigte, die feierten. Sie erhielten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung. Außerdem erteilte die Polizei allen Beteiligten Platzverweise.