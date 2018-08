31. August 2018, 17:54 Uhr Freiburg Verschwundenes Mädchen nach fünf Jahren wieder aufgetaucht

Im Mai 2013 verschwand eine 13-Jährige aus Freiburg, offenbar in Begleitung eines 40 Jahre älteren Mannes.

Nun ist die inzwischen 18-Jährige wieder aufgetaucht. Sie hatte per Facebook Kontakt zu ihrer Familie aufgenommen.

Nach dem Mann wird weiterhin mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

Ein 13-jähriges Mädchen verschwindet. Fünf Jahre lang wird nach ihr gesucht - ohne Erfolg. Dann bekommt die Mutter plötzlich eine Nachricht per Facebook aus Mailand. Es ist ihre Tochter, sie lebt, ist inzwischen 18 Jahre alt und möchte nach Hause. Der Fall von Maria H. hatte im Jahr 2013 Schlagzeilen gemacht. Die 13-Jährige war aus ihrer Heimatstadt Freiburg verschwunden, offenbar in Begleitung eines 40 Jahre älteren Mannes, Bernhard H. aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei ging von einer Liebesbeziehung aus. Die beiden hatten sich 2012 über das Internet kennengelernt und mehrfach in Freiburg getroffen.

Es folgte eine umfassende Suchaktion. Marias Mutter startete in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" einen Videoaufruf. Im Sommer 2013 führten Hinweise nach Polen, wo beide beim Übernachten in einem Auto und beim Einkaufen gesehen worden sein sollen. Augenzeugen berichteteten, die beiden seien mit Wanderrucksäcken, Zelt und Isomatten ausgestattet gewesen.

In der Stadt Gorlice fand die Polizei das Auto von Bernhard H. und seinen Schäferhund. Von da an verliert sich die Spur der beiden. Nach dem heute etwa 58-jährigen Mann wird noch immer mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Ihm wird Kindesentziehung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, außerdem besteht der Verdacht auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger.

"Es gibt heute keine glücklichere Familie als unsere!", postete die Mutter von Maria H. auf Facebook. "Ich bitte um Verständnis, dass wir und vor allem Maria etwas Zeit brauchen, bevor wir uns weiter dazu äußern." Ihre Tochter sei in der Nacht von Freunden aus Mailand abgeholt worden. "Es ist einfach unglaublich wie viel Hilfe, Mitgefühl, Mutmachen, menschliche Wärme und Freundschaft wir erfahren durften", bedankte sich die Mutter bei der Polizei und allen Unterstützern.

In Deutschland werden nach Zahlen der "Initiative Vermisste Kinder" jedes Jahr mehr als 100 000 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Die meisten Kinder tauchen sehr schnell wieder auf. Innerhalb einer Woche klärt sich nach Erfahrung des Bundeskriminalamtes die Hälfte der Fälle, innerhalb eines Monats 80 Prozent. Maria gehört zu dem kleinen Teil von etwa drei Prozent, bei denen es auch nach einem Jahr noch keine Klarheit gibt. Normalerweise endet eine Vermisstenfahndung mit dem 18. Geburtstag, wenn der Jugendliche aus freien Stücken gegangen ist. Bei Maria liefen die Ermittlungen weiter.